Uluslararası Sigortacılık Sempozyumu'nda "dijitalleşme süreci" konuşulacak

Uluslararası Sigortacılık Sempozyumu'nun 14 Ekim'de gerçekleşecek olan 3'üncü bölümünde Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen moderatörlüğünde "Dijitalleşme Sürecinde Yeni Fiyatlandırma Yaklaşımları ve Veri Mühendisliği" konuşulacak.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Sigortacılık Sempozyumu" 8 Ekim'de dijital ortamda gerçekleştirilen ilk ve ikinci bölümüyle sektörün yoğun ilgisiyle karşılaştı.

14 Ekim'de üçüncü bölümü gerçekleşecek olan sempozyumda, geleceğin sigortacılığı açısından kritik öneme sahip olan "Dijitalleşme Sürecinde Yeni Fiyatlandırma Yaklaşımları ve Veri Mühendisliği" ele alınacak.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan oturumda Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel ve Argenesis Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Asif John; sigortacılığın "Dijital ve Çevik" çalışma modeline dönüşüm sürecindeki kültürel ve operasyonel dinamikleri detaylı olarak tartışacak.

14 Ekim Çarşamba günü 16.30-18.00 saatlerinde İngilizce olarak gerçekleştirilecek oturuma "www.iiicturkey.com" adresinden ücretsiz olarak kayıt olunabiliyor.