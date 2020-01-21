Uluslararası Siirt sempozyumu 5 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika

"Dünden Bugüne Uluslararası Siirt Sempozyumu" 5 Haziran'da düzenlenecek.

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamada, 5-6 Haziran'da Kezer Yerleşkesinde yapılacak sempozyumda ilin tarihi ve kültürel zenginliklerinin gün yüzüne çıkmasının amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, sempozyuma akademik çevrelerin yanı sıra il dışında yaşayan Siirtlilerin katılımının sağlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün Siirt, Türkiye'nin dört tarafına göç vermesine rağmen büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Şehrin yerleşim alanı gelişti ve şehir ekonomisi büyüdü. Üniversitemiz, şehirde yaşanan bu değişimin fotoğraflarını çekerek tarihe kayıt düşmek istiyor. Üniversite ile şehrin bütünleşmesine bir kez daha katkı sunmak istiyor. Sahip olduğu zengin akademisyen kadrosunun bilimsel birikim ve tecrübesiyle şehri buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kadim bir şehir kültürünü geleceğe taşıyarak bir sonraki kuşaklara da aktarılmasını amaçlıyor."