Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte operasyon: 13 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İZMİR merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Suç örgütü üyelerinin kimliğini tespit eden polis, takibe aldı. Takibin ardından İzmir merkezli Aydın, Muğla ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:31 Kaynak: DHA

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