Şile Festivali'nde yıldız yağmuru - Son Dakika

Şile Festivali'nde yıldız yağmuru

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:20

14 Ağustos Pazartesi günü festival korteji ile başlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, konserleri ve renkli etkinlikleriyle tüm gözleri üzerine çekti. Festivalin ilk gününde Emre Altuğ sahne alırken, diğer günlerde ise Rubato, Madrigal, Can Gox ve Adamlar, Murat Dalkılıç gibi ünlü sanatçılar performans sergiledi. Festival, Oğuzhan Koç ve Ebru Yaşar'ın konserleriyle devam edecek.

14 Ağustos Pazartesi günü festival korteji ile başlayan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, konserleri ve renkli etkinlikleriyle tüm gözleri üzerine çekti.

Şile, 34. Uluslararası Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşuyor

FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE EMRE ALTUĞ SAHNE ALDI

İstanbul'un kalbinin attığı bu heyecan dolu günlerde konserler festivale damga vurdu. Festivalin ilk gününde sevilen pop müzik sanatçısı Emre Altuğ'un muhteşem performansıyla başladı. Emre Altuğ'un en sevilen şarkıları ve sahne şovları, izleyicileri coşturarak festivalin muhteşem açılışını yaptı.

Şile, 34. Uluslararası Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşuyor

BİNLER, RUBATO'NUN ŞARKILARIYLA COŞTU

Müzik dolu etkinlikler 15 Ağustos Salı günü de devam etti. Ritüelleriyle Şile Bezi etkinliği el sanatlarının ve modanın buluştuğu bir etkinlik sunarken, "150 Yıllık Bir Mirasın Hikayesi" söyleşileri de katılımcıları büyüledi. Kültürel etkinlikler ile dolu günün gecesinde ise farklı tarzı ile dinleyicileri büyüleyen Rubato sahne aldı. Şile Meydanı'nı dolduran binlerce dinleyici, Rubato'nun şarkıları ile coştu.

Şile, 34. Uluslararası Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşuyor

CAN GOX VE ADAMLAR AYNI GECE SAHNEDE

16 Ağustos Çarşamba günü ise gençlerin en sevdiği gruplar arasında yer alan Madrigal muhteşem bir konser verdi. Madrigal yeni ve eski şarkılarını seslendirirken, izleyiciler de sevilen gruba eşlik etti. Festival tüm hızıyla sürerken, 17 Ağustos Perşembe akşamı sahnede Can Gox ve Adamlar vardı. Farklı yorumu hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atan Can Gox'un ardından son dönemin en sevilen gruplarından Adamlar sahneye çıktı. Gençlerin sevgilisi Adamlar, hit şarkılarıyla muhteşem bir performans sergileyerek festivalde eğlenceyi doruklara çıkardı.

Şile, 34. Uluslararası Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşuyor

MURAT DALKILIÇ SAHNEDE COŞTU

18 Ağustos Cuma günü dokuma sanatçısı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu'nun deniz üstünde gerçekleştirdiği "Yıldızlara Nakşetmek" adlı dokuma performansı izleyenleri büyüledi. Eşsiz performansın ardından ise önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un katılımıyla Kültürel Mirasın Yeni Koruyucuları Ödülleri sahiplerini buldu. Dokumacılık eğitimlerini tamamlayan dokumacılara ustalık belgeleri İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından verildi. Festivalde Cuma akşamı sahne alan Murat Dalkılıç ile enerjiyi en üst seviyeye çıkardı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, Murat Dalkılıç'ın şarkılarıyla coşarak dans etti. Festival 19 Ağustos Cumartesi akşamı Oğuzhan Koç ve enerjik sahne performansı ve 20 Ağustos Pazar günü ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Şile, 34. Uluslararası Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşuyor
Kaynak: Magazinkolik
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Turizm

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Son Dakika Turizm Şile Festivali'nde yıldız yağmuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile Festivali'nde yıldız yağmuru - Son Dakika
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