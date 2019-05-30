Son Dakika Haberleri: Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne doğru
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Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne doğru

51 dakika önce

Antalya, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne doğru, System.String[]
Antalya, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlanıyor.
Festival organizasyon şirketinin açıklamasına göre, Konyaaltı'ndaki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 6 Haziran'da başlayacak etkinlikte, dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler yer alacak.
Dört gün sürecek festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzet, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Program kapsamında ünlü şeflerle söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.
Şeflerin yönetiminde yemek yeme yarışmaları, konserler ve çocuklara yönelik aktiviteler organize edilecek.
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen, yine 15 ülkeden 100'den fazla lezzetin Antalyalılar ve turistlerle buluşturulduğu festivali, 3 günde 61 bin 221 kişi ziyaret etmişti. Festivalin ikincisinin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:57 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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