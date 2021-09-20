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Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı'na geri sayım başladı - Son Dakika

Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı'na geri sayım başladı

20.09.2021 14:06
Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı'na geri sayım başladı, System.String[]

7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak olan Solarex İstanbul Fuarı; sektörün öncü firmaları ile başta MENA bölgesi olmak üzere çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak olan Solarex İstanbul Fuarı; sektörün öncü firmaları ile başta MENA bölgesi olmak üzere çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Solar enerji sektörünün yatırımcı, üretici, komponent ve son kullanıcıya kadar ilgili tüm profesyonellerin beklediği, Türkiye'nin önemli uluslararası güneş enerjisi ve teknolojileri fuarlarından biri SOLAREX İstanbul 7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuara, yurt içi ve yurt dışından birçok büyük firma katılarak önemli destek veriyor. Sektörün büyüklüğü göz önüne alındığında çok sayıda yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiren fuar, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcıların sektöre daha yakından bakmasına, potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşebilmesine imkan tanıyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre; bu yıl Ocak-Ağustos döneminde güneş santrallerinde 9,4 milyar kilovatsaat enerji üretilirken kapasite olarak geçen yıla göre 768 megavat artış kaydettiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, güneşin sınırsız enerjisinin güçlü bir ticari kaynak olduğu Türkiye'de 14 yıldır solar camiasını aynı çatı altında toplayan SOLAREX İstanbul 2022 yılında da Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya güneş enerjisi yatırımcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getireceği organizasyon ile solar sektörü için güçlü bir ticari arena sunuyor. Fotovoltaikler, inverterler, konnektörler, EPC firmaları, jel aküler, solar kabloları, güneşle çalışan tüketici ürünler, malzeme ve üretim ekipmanları, kısacası güneşe dair her şeyi fuarda yer alacak.

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından da desteklenen güneş enerjisi sektöründe dünyanın en büyük organizasyonu olması hedeflenen fuarın, 300'e yakın yerli ve yabancı katılımcı firma ile sektöre milyonlarca dolarlık iş hacmi oluşturacağının sinyallerini verdiği belirtildi.

"Önümüzdeki sene rezervasyonları şimdiden yapıldı"

Türkiye'nin önde gelen güneş enerjisi sektör temsilcilerinden oluşan katılımcı firmaların, fuardan çok memnun olduklarını ve fuarın her geçen yıl büyüdüğünü belirten Proje Müdürü Yasemin Terle, bu sene 14'üncü kez sektörü bir araya getirecek fuara, sektör temsilcilerinin bir sonraki yıl için şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdıklarını söyledi. Fuara Çin, Tayvan, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İngiltere, Yunanistan, Slovakya ve Kore'den firmaların katıldığını da kaydeden Terle, "Solar fuarı, oluşturduğu iş hacmi ile sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor. Solar sektörünün marka değerine katkı sağlayan bu büyük fuarın tüm sektör oyuncuları tarafından desteklenmesi ile birlikte yerli malı ürünlerimizin yurt dışına açılan kapısı 'Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı' olacak" dedi.

Solar sektöründe Türkiye'de spesifik bir fuar olmadığını belirten Terle, sektördeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, fuarın iç ve dış piyasa açısından önemli bir rol üstlenerek, yakın gelecekte kendi kulvarında dünyanın en büyük organizasyonu olacağının sinyallerini verdiğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçinin gelmesi beklenen ve sektörde büyük yankı uyandıran fuara, çeşitli ülkelerden gelen tedarikçilerin yanı sıra İstanbul'dan ve Anadolu'dan da yoğun ilgi olduğu aktarıldı. - İSTANBUL

Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı'na geri sayım başladı

İstanbul, Türkiye, Nisan, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı'na geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı'na geri sayım başladı - Son Dakika
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