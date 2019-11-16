Uluslararası spor organizasyonlarında marka kent: Antalya

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Antalya'nın uluslararası spor organizasyonlarında en gözde kentler arasında yer aldığını bildirdi.

Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası, 18 ülkeden 90 sporcunun katılımıyla Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübünde 12-20 Ekim'de gerçekleştirildi. Karate, tekvando branşlarında da İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonaları ilk defa Türkiye'de birlikte düzenlendi.

Bu yıl ikincisi organize edilen İşitme Engelliler Avrupa Karate ve Tekvando Şampiyonaları, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda 7-12 Kasım'da 8 ülkeden 150 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Uluslararası organizasyonlara katılan yetkililer, sporcular, antrenörler, Türkiye'nin Antalya'daki başarılı ev sahipliğine tam not verdi.

Kihtir, AA muhabirine, Türkiye'de bu yıl üç uluslararası organizasyona iki ay içinde Antalya'da ev sahipliği yapmalarını değerlendirdi.

Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası ile İşitme Engelliler Avrupa Karate ve Tekvando Şampiyonalarından olumlu tepkiler aldıklarına işaret eden Kihtir, söz konusu organizasyonların uğraşlar sonucu Türkiye'ye alındığını, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğinin büyük olduğuna dikkati çekti.

Hedef, olimpiyatlarda daha çok madalya

Yakup Ümit Kihtir, Antalya'da her kesimden büyük destek gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası organizasyonlar için adaylık başvurularında diğer ülkelerle yarışıyoruz. Ülkemizde gördükleri misafirperverlikten dolayı tüm organizasyonları Türkiye'de yapmak istiyorlar. Her zaman da kazanıyoruz. Puanlamada her zaman önde gidiyoruz. Türkiye'deki uluslararası organizasyonlara katılanlar ülkemizi çok beğeniyorlar, seviyorlar. Türk kültürüne, hoşgörüsüne, misafirperverliğine hayran kalıyorlar. Destek alıyoruz. Antalya'da güzel şeyler görüyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer yetkililerin, engellilerin spor yapabilmelerine destekleri büyük. Biz de çok daha fazla organizasyonu Türkiye'ye alıp, ülkemizin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. İyi de tanıttığımızı düşünüyorum."

Federasyon bünyesinde 24 spor branşının bulunduğuna değinen Kihtir, iki yıl sonraki İşitme Engelliler Olimpiyatları'na daha çok sporcuyla katılmak istediklerini aktardı.

"Hedefimiz, olimpiyatlarda daha çok madalya." ifadesini kullanan Kihtir, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarındaki başarı çıtasını daha da yükseltip, olimpiyatlara katılacak Türk sporcu sayısını artırmayı planladıklarını belirtti.

Kihtir, en iyi branşlarından birinin futbol olduğunu anlatarak, "Bu branşta dünya sıralamasında birinciyiz. Voleybolda dünya sıralamasında üçüncüyüz. 2017'de Samsun'da 97 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya alan dördüncü ülke olduk. Daha önceki olimpiyatlarda çok altlardaydık. Sporumuzu, sporcumuzu daha da geliştirdik. Önümüzdeki olimpiyatlarda ilk üçe girmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.