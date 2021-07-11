- Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu yapıldı

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi'nin, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlerin anısına 'Unutma, Unutturma' sloganıyla düzenlediği koşu sabah saatlerinde Yeşilkoy-Florya sahilinde yapıldı.

Bakırköy Belediyesi'nin, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlerin anısına 'Unutma Unutturma' sloganıyla düzenlediği koşu sabah saatlerinde Yeşilkoy-Florya sahilinde yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sahilde buluşan koşucular antrenörler eşliğinde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından koşuya başladı. Yeşilköy'den başlayan koşu Florya'da son buldu.

Etkinliğe katılan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yaptığı açıklamada, "Bosna'da bir soykırım yapıldı. Her sene bu tür etkinlikler yaparak yaşananları unutturmayacağız ve dünyanın bunu kabul etmesini sağlayacağız. Soykırım bir insanlık suçudur. Bu soykırım Müslümanlara Avrupa'nın göbeğinde yapıldı. Hem de güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'da yapıldı. Hollandalı general burası güvenli bölge diye bütün Müslümanların silahlarını bir gece toplattı. Ondan sonra Sırp komutana 'buyur Srebrenitsa senin' dedi. Ardından bu katliam gerçekleşti. Lanetliyoruz 'Unutma, unutturma' sloganıyla devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte yer alan katılımcılar da verdikleri röportajlarda Srebrenitsa'da gerçekleşen katliama tepkilerini ifade etti.