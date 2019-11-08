Son Dakika Haberleri: Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor
Son Dakika Güncel Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor

6 saat önce

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış ile başlayacak.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor, System.String[]

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış ile başlayacak.

Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana teması adalet olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan birçok yenilik gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, "Endüstri Günleri" 23-25 Kasım'da yapılacak.

Festival Direktörü Bengi Semerci, "Endüstri Günleri" bölümüyle hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

Semerci, "Film festivalleri uzun zamandır yaptığı ortak yapım marketleri ve yan etkinliklerle profesyonellerin ve profesyonelleşmek isteyenlerin tanışmasına, daha fazla iş birliği yapmasına alan yaratmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta, yönetmenliğini Miroslav Terzic'in yaptığı "Soy Bağı" adlı filmin gösterileceği festivalde, gösterimler Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında 22-28 Kasım'da yapılacak.

Film Festivali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihini duyurdu
Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 21 Kasım'da başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]