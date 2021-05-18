Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı - Son Dakika

Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı

18.05.2021 21:55

Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Operasyonu icra etmek maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir Sahil Güvenlik Korveti...

Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

"Operasyonu icra etmek maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir Sahil Güvenlik Korveti ve iki Sahil Güvenlik Botu ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir"

"Yapılan tespite göre çuvallar içerisinde yaklaşık 1 buçuk ton esrar maddesine el konulmuştur"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, dün uluslararası sularda icra edilen ve 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği Onur Operasyonu'nun detaylarını paylaştı. Ersoy, "Operasyonu icra etmek maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir Sahil Güvenlik Korveti ve iki Sahil Güvenlik Botu ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde uluslararası sularda gerçekleştirilen ve 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği Onur Operasyonu'nun detaylarını paylaştı. Uyuşturucunun bir çok çeşidi ile mücadele ettiklerini söyleyen Ersoy, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar uyuşturucu çeşidi ve türüyle karşı karşıyayız. Bütün insanlık çok karmaşık bir uyuşturucu sorunuyla mücadele etmek zorunda. Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın bütün insanlarını, bütün çocuklarını kendi vatandaşı ve çocukları görerek çok hassas bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyor. Coğrafi konumumuz ve nüfus yapımız itibariyle elbette ki uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Bu ağır yükümüzün ve sorumluluğumuzun farkında olarak uluslararası alanda yapabileceğimiz her türlü işbirliğini ve çalışmayı yaparak büyük bir titizlik ve gayretle uyuşturucuya karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar, yakaladığımız miktarlara ve yaptığımız operasyon sayılarına da çok net bir şekilde yansıyor. Uluslararası karasularında da dün gerçekleştirdiğimiz Onur Operasyonu aslında bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilogram eroin, 2019 yılında da Libya açıklarında yapılan operasyonda 4 ton 200 kilogram esrar ele geçirilmişti" dedi.

"Yapılan tespite göre çuvallar içerisinde yaklaşık 1 buçuk ton esrar maddesine el konulmuştur"

Operasyonda 135 personelin görev aldığını kaydeden Ersoy, 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Onur Operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık. Dün yapılan operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerimiz tarafından alınan istihbaratlar üzerine yapılan risk analizleri çalışmaları kapsamında Akdeniz'de faaliyete başlanmış, ilgili deniz alanının gözetlenmesi maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA (İnsansız Hava Aracı) planlaması yapılmış, operasyonu icra etmek maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir Sahil Güvenlik Korveti ve iki Sahil Güvenlik Botu ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı koordinesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 38 deniz mili, Mersin'e 71 deniz mili ve Samandağ'a 34 deniz mili mesafede uluslararası sularda icra edilen faaliyette bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, teknenin şüphe arz eden hareketleri İHA ve Sahil Güvenlik gemilerindeki elektro optik sistemler vasıtasıyla anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, Müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı unsurlarımız fark eden şüpheliler teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa süre içerisinde tekneye çıkılmış, dört şüpheli etkisiz hale getirilmiş ve denize atmış oldukları çuvallar iki saat boyunca toplanmıştır. Yapılan tespite göre çuvallar içerisinde yaklaşık 1 buçuk ton esrar maddesine el konulmuştur."

Açıklamaların ardından Operasyon anına ait görüntüler izlendi. Ersoy, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçleri ile video konferans yöntemiyle buluştu ve güvenlik güçlerine başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı
Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı
Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı
Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Sahil Güvenlik, İcra, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uluslararası sularda icra edilen 1 buçuk ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu'nun detayları paylaşıldı - Son Dakika


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