Uluslararası Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Sultanbeyli Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Daha iyi bir gelecek ve sanat dolu Sultanbeyli" hedefiyle düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi, 30 Nisan olarak belirlendi.

Sonuçları ve ödül töreni 4-5 Haziran'da gerçekleştirilecek yarışmada, dereceye giren filmlere yaklaşık 65 bin lira değerinde ödül verilecek.

En iyi kısa filmin 15 bin, ikinci kısa filmin 10 bin, üçüncü kısa filmin ise 7 bin lira ödülün sahibi olacağı yarışmada, başvuran tüm kısa filmler Yunus Emre anısına verilecek 10 bin liralık özel ödüle de aday olacak.

Yarışma kapsamında ödül kazanacak 4 film dışında, 6 filme de 2 bin lira telif ücreti takdim edilecek. 10 kısa filmin yarışacağı "Uluslararası En İyi Film Ödülü" kategorisinde ise birinci olan yapıma, bin avro para ödülü sunulacak.

Başvuru detayları için "www.sultanbeylikisafilm.com" internet sitesi ziyaret edilebilir.