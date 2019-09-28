Uluslararası Suriye Konferansı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 öneri
1 saat önce
Kılıçdaroğlu, CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açış konuşmasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var. O da Suriye'nin barışı ile Türkiye'nin huzurunun iç içe geçmiş olduğu gerçeğidir. Bunun için Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ve Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız." dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açış konuşmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:46
Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor