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Uluslararası Suriye Konferansı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 öneri

1 saat önce

Kılıçdaroğlu, CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açış konuşmasını yaptı.

Uluslararası Suriye Konferansı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 öneri, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var. O da Suriye'nin barışı ile Türkiye'nin huzurunun iç içe geçmiş olduğu gerçeğidir. Bunun için Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ve Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız." dedi.


Kılıçdaroğlu, CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açış konuşmasını yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:46 
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