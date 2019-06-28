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Uluslararası Tahkim 'Mahkemesi' nedir, nasıl çalışır?

1 saat önce

Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin adı son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki Uluslararası Tahkim 'Mahkemesi' nedir, nasıl çalışır?

Uluslararası Tahkim 'Mahkemesi' nedir, nasıl çalışır?, System.String[]
Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin adı son yıllarda özellikle İran ile yaşanan doğalgaz ihtilafı ve iş insanı Cem Uzan'ın Türkiye aleyhine yaptığı başvurularla daha sık duyulur oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

Amerikan yönetimi, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkaracağını açıkladı. Erdoğan ise buna karşılık "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz. Şimdiye kadar yaptığımız ödemeleri geri isteriz." çıkışında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
İran, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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