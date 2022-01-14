Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'dan "Raslan" kararına destek Açıklaması - Son Dakika

Suriye'deki iç savaşta işlenen insanlık suçlarını araştırmak üzere kurulan Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (UTBM), Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararına destek verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'deki iç savaşta işlenen insanlık suçlarını araştırmak için 2016'da kurulan UTBM'nin Başkanı Catherine Marchi-Uhel, yazılı açıklamasında Raslan hakkındaki mahkeme kararını değerlendirdi.

Mahkemenin kararını "dönüm noktası" olarak niteleyen Marchi-Uhel, "Koblenz kararı sadece mahkemede incelenen suçların mağdurları için değil, aynı zamanda Suriye'de hiç ele alınmamış, geçmişte ve an itibarıyla işlenen suçların kurbanları için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Marchi-Uhel, Suriye'deki savaş suçlarına karşı adaletin sağlanması için daha çok şey yapılması gerektiğinin altını çizerek, verilen kararın suç işleyen herkesin yaptıklarından ötürü hesaba çekileceğini hatırlatması gerektiğini vurguladı.

UTBM'nin şimdiye kadar Suriye'deki savaş suçu mağdurlarından çok sayıda bilgi ve belge topladığının altını çizen Marchi-Uhel, "UTBM'nin rolü hukuki sürecin kolaylaştırılmasıdır. Topladığımız bilgi ve materyallerle Koblenz'deki gibi daha nice mahkemeler ve kararların alınmasını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Enver Raslan'a ömür boyu hapis cezası

Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Raslan, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde dün görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza almıştı.

23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırılmıştı.