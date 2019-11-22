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Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu yetkilileri Bozkır'ı ziyaret etti

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesini Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ziyaret etti.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu yetkilileri Bozkır'ı ziyaret etti, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesini Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ziyaret etti.

Bozkır İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü görevlileri, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu IFAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerini misafir ederek, ilçede yürütülen tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaları anlattı.

Yetkililer incelemeler sırasında 2023 yılına kadar tarım ve hayvancılık alanında yapılması gereken hibe ve destekler konusunda istişarelerde bulunarak, Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin taleplerini iletti.

Ziyaret programına IFAD Ülke Direktörü Bernard Hien, IFAD Ekip Lideri Swandip Sinha, IFAD Türkiye Program Yöneticisi Karim Dede Sissoko, IFAD Türkiye Program Sorumlusu Taylan Kızmaz, IFAD Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Mali Analiz Uzmanı Majid Benabdallah, IFAD Çevre ve İklim Uzmanı Bakhtiyor Zuhurov ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Juliane Friedrich, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temsilciler katıldı.

Bozkır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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