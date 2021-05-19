Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden - Son Dakika

Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden

19.05.2021 10:04
Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden, System.String[]

Vestel, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards'da 65 ödüle layık görüldü.

Vestel, dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards'da 65 ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 20 yıldır uluslararası ölçekte düzenlenen tasarım ve inovasyon yarışması Plus X Awards, teknoloji, spor ve yaşam alanlarına dokunan küresel markaları ödüllendirdi. Almanya'da düzenlenen organizasyon kapsamında tasarımlarıyla toplam 65 ödül almaya hak kazanan Vestel, yarışmanın tarihine geçti.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada görüşleri bulunan Vestel CEO'su Turan Erdoğan "Sürdürülebilir bir anlayışla ürünlerimizi yenilikçi, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı anlayışla tasarlıyoruz. Üretimde sahip olduğumuz gücü tasarım vizyonumuza da taşıyarak, uluslararası ölçekte başarılara imza atıyoruz. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden bir marka olarak tasarımlarımızın dünya devlerini geride bırakması bizleri çok mutlu etti. Türkiye'nin adını tasarımda da dünya markası yapma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"En Yenilikçi Marka Ödülü" Vestel'in

Markanın televizyonları ve tüm dünyanın gündeminde olan elektrikli araç şarj istasyonlarından oluşan 7 ürünü 25 ödül alırken, Vestel UX (Arayüz) ekibinin kullanıcıya pratik ve konforlu bir hayat vadeden 7 projesi de 16 ödüle layık görüldü. Lisanslı bir Vestel markası olan Sharp 2K20 Yeni Seri ailesindeki 6 ürünüyle, Plus X Awards kapsamında toplam 23 ödül almaya hak kazandı. Sharp'ın yeni seri akıllı buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi tasarımları kazandığı ödüllerle Plus X Awards organizasyonunun en önemli ve en özel ödülü olan "En Yenilikçi Marka 2021" unvanını da almasını sağladı. Vestel'in yarışma kapsamındaki tüm tasarımları yüksek kalite, tasarım, kullanım kolaylığı, inovasyon ve fonksiyonellik kategorilerinde rakiplerini geride bıraktı. - İSTANBUL

Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden
Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden
Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden

Türkiye, Almanya, Vestel, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası tasarım yarışmasında Vestel'e 65 ödül birden - Son Dakika Ekonomi


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