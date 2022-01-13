Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali'ne 3 binin üzerinde başvuru yapıldı - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'ne, kısa zaman içerisinde 3 binin üzerinde başvuru geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sanatın yapı taşlarından olan kısa filmlerin çekilmesine teşvik etmek ve kısa filmleri daha görünür kılmayı hedefleyen Tayf Uluslararası Film Festivali, 5 Ocak 2022'de son başvurularını aldı. Oldukça kısa bir sürede yoğun ilgiyle karşılaşan festivalde toplam 3 bin 227 film değerlendirilecek. Kısa sürede çok fazla şeyi anlatılmasının beklendiği festivalde, belgeseller için maksimum 20 dakika, filmler içinse maksimum 30 dakika olma şartı bulunuyor.

Kısa film yaratıcılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen film festivali, hem alanında uzman jüri kadrosu hem de uluslararası alandan kabul ettiği başvuruları ile dikkati çekiyor. 24-26 Şubat 2022 tarihleri arasında gösterimlerin yapılacağı festivalde, 4 farklı kategoride toplam 12 ödül verilecek.

Festivalin ödülleri ise 27 Şubat'ta sahipleri ile buluşacak. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde değerlendirilecek olan filmlerin dışında ise bir filme "Dijital Film Akademi Özel Ödülü" verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, senaryo yazım atölyesi, oyunculuk atölyesi gibi birçok atölye eğitiminin festival kapsamında bulunduğunu belirtti. Aydınalp, festivalin esas amacının ise genç yönetmenlerin ve öğrencilerin mesleki deneyimlerine katkıda bulunmak olduğunu aktardı.