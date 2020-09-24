Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen fuar organizasyonuna Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, milletvekilleri ve iş insanları katıldı. Uluslararası düzeyde 6'ıncısı düzenlenen fuarın açılışında konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Değiştirmek ve yeniye uymak zorundasınız. Bu yeniye uymayı her zaman tarifle anlatmak mümkün değil ama şu gün için çok önemli. Çünkü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü diye başlayan yazılar bir algı artık Avrupa ve Amerika bir nebze de olsa Çin'den ithalatını azaltmış durumdadır. Bu azalan ithalatın ilk geleceği yer Kahramanmaraş'tır. Eğer biz bunlara sağlıklı cevap verebilirsek artık bizim pazar diye bir sorunumuz olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraşlı iş insanlarının her zaman yatırım için teşviklerden yararlandığını hatırlatarak, "Kahramanmaraşlı yatırımcılar aldığı krediyi yüzde yüz kullanan şehirlerin başında yer alır. Bunun çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Tekstil ve diğer sektörlerde yatırımcımızın talebi, 'bize alan açıp yer gösterin yatırım yapalım.' Bu şehrin fedakar yatırımcıları böyle talep ediyor ve buda çok kıymetli bizim için" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleşen fuar gezildi.