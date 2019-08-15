Son Dakika Haberleri: Uluslararası ticaret ihtilafları Almanya'yı etkiledi: İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 0,1 daraldı
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Uluslararası ticaret ihtilafları Almanya'yı etkiledi: İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 0,1 daraldı

1 saat önce

Almanya ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı

Uluslararası ticaret ihtilafları Almanya'yı etkiledi: İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 0,1 daraldı, System.String[]
Almanya ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayımladığı verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.
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Ekonomi, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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