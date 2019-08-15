Uluslararası ticaret ihtilafları Almanya'yı etkiledi: İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 0,1 daraldı
1 saat önce
Almanya ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı
Almanya
ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayımladığı verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Umut Güneş Alanyaspor'da Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti