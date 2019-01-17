Uluslararası Tımss Sınavına Bursa'dan 8 Okul Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, nisanda yapılacak TIMMS uygulamasına Bursa
'dan katılacak okulları ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, matematik ve fen alanında 4 yılda bir yapılan TIMMS uygulamasına Bursa'dan 8 okul katılacak.
En son 2015 yılında yapılan uluslararası TIMSS sınavına bu yıl 61 ilden 217 okulun 5 ve 8'inci sınıf öğrencileri katılacak.
MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Bursa'da ilk ziyaretini İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger
ile sınava katılacak okullar arasında yer alan Meral Muammer Ağım Ortaokuluna gerçekleştirdi. Öğrenciler Şensoy'u, "Ülkem İçin Sıra Bende" yazılı tişörtlerle karşıladı.
Öğrenciler ve velilerle sohbet eden Şensoy, TIMSS sınavlarıyla ilgili görüşleri dinledi.
Şensoy, bakanlık olarak güzel bir sistem kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sistemle her çocuğun akademik olarak hangi alana eğilimi olduğunu ve gelecekte hangi alanda başarılı olabileceğini görebileceğiz. Eksiklerimiz neyse tespit edip giderebileceğiz. Öğrencilerimize ne kadar soru çözdün demekten ziyade onları bol bol kitap okumaya yönlendirmeliyiz. Veliler ve öğretmenler, öğrencilerle birlikte okumalı, okuduklarını birlikte tartışmalı ve değerlendirmeli. Ne kadar okursak o kadar iyidir. Eğitimi zorlama yapmadan keyifli hale getirmenin yollarını denemeliyiz."
Çocukları hayata daha iyi hazırlamak için onlarla daha fazla iletişim halinde olunması gerektiğini vurgulayan Sabahattin Dülger ise "Çocuklarımız Nisan ayında yapılacak olan TIMSS sınavını oldukça önemsiyor ve de gayret gösteriyorlar. Bizler de onlara bu süreçte destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şensoy ve Dülger, daha sonra TIMSS sınavında Türkiye
'yi temsil edecek İnönü Ortaokulu'na da ziyaret gerçekleştirdi.