Üye Girişi
Uluslararası toplum Kabil Havalimanı'nın açık olmasını hayati önemde görüyor - Son Dakika

Uluslararası toplum Kabil Havalimanı'nın açık olmasını hayati önemde görüyor

01.09.2021 17:32
Uluslararası toplum Kabil Havalimanı'nın açık olmasını hayati önemde görüyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve Batılı devletlerin, müttefik olarak gördükleri Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanı'nı işletmesi konusunda ısrar etmelerinin, hem güvenlik hem de zedelenen küresel imajlarını temizleme eksenli olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve Batılı devletlerin, müttefik olarak gördükleri Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanı'nı işletmesi konusunda ısrar etmelerinin, hem güvenlik hem de zedelenen küresel imajlarını temizleme eksenli olduğu belirtiliyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Zorunlu Göç Çalışmaları Direktörü Prof. Dr. Veysel Ayhan, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Özdemir ve Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eyüp Ersoy AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede, BM, ABD ve Batılı ülkelerin Kabil Havalimanı'nın insani operasyonlar için işletilmesi ve açık kalmasını istemelerinin Taliban ile sınırlı ve dolaylı bir ilişki sürdürmek niyetini taşıdığını söyledi.

Ayhan, Batılı ülkelerin bir anlamda başarısızlıklarını havalimanını açık tutarak kapatmaya çalıştığını vurgulayarak, " Afganistan'da 100 ile 200 arasında ABD vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Öte yandan ABD askerleri ile ortak çalışanların yanı sıra Taliban karşıtı operasyonlarda yer alan veya geçmiş hükümetlerde kritik görevler almış kişilerin de tahliyesi söz konusu." bilgisini paylaştı.

ABD ve Batılı ülkelerin Kabil havalimanını bağımsız, uluslararası özerk statüye sahip bir yapıya dönüştürmek isteyebileceğini kaydeden Ayhan, Taliban'dan bunu talep etmiş olabileceklerini belirterek şunları anlattı:

"Böylelikle tüm uluslararası görüşmelerin havaalanında yapılması, uluslararası anlaşmaların havaalanında gerçekleşmesi, diplomatik misyonların havaalanı içerisinde yürütülmesi uluslararası ticaretin bir kısmının da havaalanı üzerinden yapılması talep edilebilir. Böylelikle doğrudan Taliban'la diplomatik ilişkiler resmi olarak kurulmadan da Afganistan'la ilişki sürdürülmesini sağlamak istiyor olabilirler."

Ayhan, Kabil Havalimanı'nın dış kontrolü ve güvenliğini Taliban'ın sağladığı ancak alandaki iç güvenlik ve işleyişin Taliban dışı güçlerin elinde olduğu bir yapının kurulmasının Batılı ülkelerin Taliban'la diplomatik ilişki kurma tarzı olarak yorumlanabileceğini ifade etti.

Taliban'ın bu tarz bir ilişki boyutunu kabul etmediği gibi İran ve Çin'in Taliban'la bazı görüşmeler yürüttüklerine dikkat çeken Ayhan, ABD BM ve Batılı ülkelerin Kabil Havalimanı'nın işletmesinin Türkiye ve Katar tarafından yürütülmesi konusundaki ısrarlarının Taliban ile kurulacak iş birliği bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

NATO içinde tek Müslüman ülke Türkiye iken Katar'ın ise Taliban ile yıllardır diplomatik ilişki sürdürdüğünü ifade eden Ayhan, "Taliban güven duyabileceği ülkelerle teknik düzeyde iş birliği geliştirilebilir. Batı da bunun farkında olduğundan Türkiye ve Katar'ın adı öne çıkmaktadır. Toparlayacak olursak, Türkiye ve Katar'ın Müslüman ülke olmaları, Türkiye'nin NATO üyesi olması gibi unsurlar Batılı ülkelerin Türkiye ve Katar'a sıcak bakmalarına yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Afganistan kaynaklı yeni bir göç dalgasına hazır olmayan Batılı ülkelerin, göçün yerinde durdurulması için de en azından havalimanı üzerinden Taliban'la görüşmeler, müzakereler, insani ve ticari ilişkiler sürdürmek istediklerini dile getirdi. Ayhan, "Aksi takdirde göçün kontörlü sağlanamazsa bu durum özellikle AB ülkeleri açısından riskler barındırmaktadır. " diye konuştu.

"Taliban'la ilişkileri sürdürüp, kontrol altında tutmak istiyorlar"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Özdemir ise ABD Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Özel Temsilci Zalmay Halilzad ve müttefiklerinin Afganistan'da gerçekleştirdikleri 20 yıllık süreci başarılı gösterip sorumluluğu Afgan tarafına yıkmaya çalışmalarına rağmen hem kendi kamuoyları hem de dünya kamuoyu nezdinde Afganistan'ın bir başarısızlık olduğu gerçeğini değiştiremediklerini söyledi.

Afganistan'ın yakın gelecekte terör örgütleri için güvenli bir liman olma riski taşıdığına dikkat çeken Özdemir, bunun en somut örneğinin geçtiğimiz günlerde havaalanında gerçekleşen DEAŞ saldırısı olduğunu kaydetti.

Özdemir, başta ABD ve BM olmak üzere birçok Batılı ülkenin müttefiki gördükleri Türkiye, Katar ve Pakistan'ı güvenlik sebebiyle Afganistan'da ön plana çıkarmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, "Kabil havaalanı Taliban'ın dış dünyaya açılan kapısı konumunda ve kim tarafından işletilirse o minvalde bir dış politika yürütüleceğini düşünüyorum. Bunun yanında BM ve AB gibi kolektif yapıların ülkede ortaya çıkan insani dramlar yönünden de sorumlulukları var. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi açısından da uluslararası bir yapı tarafından işletilen ve güvenliği sağlanan bir havaalanının varlığı önemli." diye konuştu.

Özdemir, Batılı devletlerin 1996-2001 yılları arasında olduğu gibi izole edilmiş ve radikal unsurlarla ilişki kuran bir Taliban istemediklerini dolayısıyla Taliban'la ilişkilerini koruyarak kontrol altında tutmak istediklerini dile getirdi.

Kabil Havalimanı'nın kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özdemir şöyle devam etti:

"Taliban için havaalanı uluslararası ortamda meşru bir yapı olabilmenin ve bu sayede politik ve ekonomik anlamda destek alabilmenin önemli bir kaynağı. Hali hazırda havaalanının işletilmesi ve güvenliği anlamında gerekli uzmanlık ve teknik kapasitesi bulunmuyor. Bu nedenle dış desteğe ihtiyacı var. Ayrıca güvenlik kuvvetleri ve mülki idarenin oluşturulması anlamında da dış destek talebi olacaktır. "

"Küresel imajlarını temizlemek için istiyorlar"

Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eyüp Ersoy da Kabil Havalimanı'nın açık ve işler olmasının Afganistan ile ilişkilerini sürdürmek isteyen tüm ülkeler için önemli olduğunun altı çizdi.

Havalimanının açık ve işler olmasının ABD ve müttefiklerinin ülkedeki diplomatik varlığını mümkün ve kolay kılacağını söyleyen Ersoy, "Afganistan ile sürdürülebilir diplomatik ilişki için bu havaalanı uluslararası bir erişim noktası konumunda. Aksi takdirde ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan diplomatik olarak tamamen dışlanma olasılığı bulunuyor." diye konuştu.

Ersoy, Afganistan'da askeri anlamda bir başarısızlık yaşanmasına rağmen Batılı devletlerin ülkenin hem yeniden imarında rol almak istediklerini hem de ekonomik ilişkilerde devre dışı kalmak istemediklerin aktardı.

Batılı ülkelerin Afganistan'daki varlıklarını devam ettirmelerinin en önemli uluslararası erişim noktasının Kabil Havalimanı olduğuna dikkat çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu ülkeler, Afganistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerini sürdürmek istiyorlar. Havaalanının işletmesinin Türkiye ve Katar gibi, ABD ve Avrupa devletleri ile yakın iş birliği içerisinde olan ve Afganistan'da ortaklık yapılabilecek ülkeler tarafından yapılmasını istiyorlar."

Ersoy, ABD ve müttefiklerinin 20 yıllık işgal sürecinde yaptıkları yıkımı kapatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Afganistan'a gidecek insani yardımların ulaşımını sağlamaya ve uluslararası kamuoyuna ülkenin imarına katkı sağlayan bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Bir anlamda oldukça yıpranan küresel imajlarını yeniden tamir etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Afganistan'da güvenilir bir erişim noktası gerekiyor, o da Kabil havaalanı." değerlendirmesinde bulundu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası toplum Kabil Havalimanı'nın açık olmasını hayati önemde görüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu 18:01 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu 17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi 17:09 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı 16:31 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü 15:45 Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:18 Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı
17:14 Çanakkale'de orman yangını! Arazözler olay yerine sevk edildi.
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz         
18:22
Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı         
18:08
Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi         
17:52
Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu         
17:27
Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu         
17:11
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti         
16:39
3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi         
16:26
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 18:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası toplum Kabil Havalimanı'nın açık olmasını hayati önemde görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement