Son Dakika Haberleri: Uluslararası topluma İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için çağrı
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Uluslararası topluma İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için çağrı

1 saat önce

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın (31) ölümüne ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Uluslararası topluma İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için çağrı, System.String[]
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın (31) ölümüne ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nitzan Cezaevinde tutulduğu hücrede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitiren Takatka'nın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesine, "Takatka'nın ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma yapması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların tamamına yasal ve siyasi koruma sağlaması" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Uluslararası toplumun, örgütlerinin ve İsrail'in ihlalleri ile suçlarına yönelik incelemelerde bulunan özel konseylerin ilgisizliği, işgalci gücü (İsrail) bu tür vahşetlere devam etmesi konusunda cesaretlendiriyor."
Nassar Takatka, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesindeki evinden İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.
Filistinli kaynaklar, bu sabah Takatka'nın İsrail'in Remle kentindeki Nitzan Cezaevinde tutulduğu hücrede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Nassar'ın sağlık problemi yoktu.
Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:22 Kaynak: AA
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