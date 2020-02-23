Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 25'incisi düzenlenen Halk Koşusu gerçekleştirildi. Trabzon Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Edwin Nyandusi Mokua, kadınlarda ise Ansa Weldetsadım birinci oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıldönümü münasebetiyle bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 25'incisi düzenlenen Halk Koşusu ve 5'incisi düzenlenen 11.5 kilometre koşusu yapıldı. Bu yıl 'Sıfır Atık' temasıyla organize edilen yarı maratonun sloganı, 'Hayde! Adım at değişsin' oldu. 40'ıncı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun çalışmaları, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından takdir görürken, sağlık, güvenlik ve emniyet kriterlerinin sağlanması nedeniyle birlik organizasyona '3 yıldız' verdi. Trabzon Yarı Maratonu, EA tarafından Türkiye'de yıldız verilen tek organizasyon olma özelliği taşıdı.

Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1.03.03'lük derecesiyle Kenyalı Edwin Mokua ilk sırayı alırken, 1.03.41'lik zamanıyla Kenyalı Sang Cheruiyot ikinci, 1.03.43'lük derecesiyle de Etiyopyalı Petene Regesa üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Anea Weldetsadm 1.11.00'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Weldetsadm'ın ardından 1.12.37'lik zamanıyla Kenyalı Daisy Kimeli ikinci, 1.13.00'lık zamanıyla Türk sporcu Sevilay Eytemiş üçüncü oldu.

Organizasyonda yarı maraton dışında, 25'incisi yapılan halk koşusu ile 5'incisi düzenlenen 11.5 kilometre yarışı da gerçekleştirildi. 11,5 kilometre yarışında erkekler kategorisinde 40.22'lik derecesiyle Semih Bahar, kadınlar kategorisinde ise 45.35'lik zamanıyla Remziye Erman birinci sırada yer aldı.

Halk koşusunda ise erkeklerde Orhan Öztürk birinciliği, Muzaffer Altındaş ikinciliği, Sefa Şentürk üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde Şeyma Birinci ilk sırada, Aleyna Kurt ikinci ve Kader Sağlam üçüncü oldu.

Bu arada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı. Vali Ustaoğlu, yarışmada dereceye giren sporcuları da tebrik etti. Yarışmayı bitiren bazı sporcular da kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maratondan görüntüler

-Drone görüntüleri

-Yarışmayı bitiren sporculardan horonlu kutlama

-Detaylar