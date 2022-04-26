Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri finalistleri belli oldu - Son Dakika
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Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri finalistleri belli oldu

26.04.2022 13:04
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri finalistleri belli oldu

TRT tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"nin finalistleri açıklandı.

TRT tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"nin finalistleri açıklandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ödüllerin finalistleri, ön eleme kurulunun titiz çalışmaları neticesinde belirlendi.

Ayrıca geçen sene iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında başvuruları alınan fakat ön eleme aşamasında durdurulan film ve projelerin değerlendirme süreci de bu yılki yarışma ile eş zamanlı yürütülecek.

180 ülkeden 2 bin 618 başvuru yapıldı

Ulusal, uluslararası ve proje geliştirme destek kategorilerinde 180 ülkeden toplam 2 bin 618 proje başvurusu yapılan 12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde yarışmaya hak kazanan finalistler, ulusal yarışma kategorisi kapsamında "Öğrenci Filmleri" ve "Profesyonel" alt kategorilerinde ve uluslararası yarışma ve proje geliştirme destek kategorilerinde ödül için yarışacak.

Finalist filmlerin izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran'da İstanbul'da yapılacak ve kazananlar 6 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde yarışmaya hak kazanan finalistlerin tam listesine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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TRT Belgesel, Belgesel, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri finalistleri belli oldu - Son Dakika


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