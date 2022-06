Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - TRT tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", TRT Tepebaşı Stüdyolarında gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu. Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Unutmayın; gerçek hayat zaferlerin değil, anlamın ve adaletin ikliminde ilerler. Dünyadaki anlamı ve adaleti büyütmek dileğiyle," ifadelerini kullandı.

TRT tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 2-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", ödül töreniyle sona erdi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, TRT yöneticileri, basın mensupları, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin finalistleri de belirlendi. Ödül verenler arasında; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TRT yönetimi yer aldı.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı: "Gerçek hayat zaferlerin değil, anlamın ve adaletin ikliminde ilerler" dedi.

"Her şey bilmekle başlıyor"

Açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Herşey bilmekle başlıyor. Çözümün ilk adımıdır bilmek. Bildiklerimiz sayesinde, insana dair bir anlayış zemininde çözüme ortak olmaya başlıyoruz. Gerçeğin yaratıcı bir biçimde yorumlanması şeklinde tanımlanan belgeseller ise, bizlere tam olarak bunu sunuyor; bilmeyi Bilmekten bahsederken, bir şeyi daha unutmamak gerekiyor; gerçeği. Çünkü bilmenin esası gerçeği bilmektir. Yaşamın gerçek aksini görebilmektir. Gözden kaçan, gizli kalan veya unutulmuş gerçeklerin izini ise belgeseller, belgeselciler sürüyor" dedi.

"İnsan zihnini ve kalbini dinç tutan belgeseller, toplumsal anlamda da kültürel çeşitliliğin anlaşılması ve dünyada olup bitenlerin kavranması bakımından kıymetlidir"

Belgesellerin insan hayatında çok önemli yere sahip olduğunu belirten Sobacı, "İnsan zihnini ve kalbini dinç tutan belgeseller, toplumsal anlamda da kültürel çeşitliliğin anlaşılması ve dünyada olup bitenlerin kavranması bakımından kıymetlidir. Bugün küresel adaletsizliği net bir şekilde tüm gerçekliğiyle görebildiğimiz yegane içerikler belgesellerdir. Ülkemiz küresel adalet için büyük bir mücadele verirken; biz de belgesellerimizle dünyanın dün ve bugün karşı karşıya kaldığı adaletsizlikleri gözler önüne seriyor, insani yaklaşımı önceliyoruz" şeklinde konuştu.

"2009 yılında ulusal düzeyde başlayan bu yolculuk, 2010 yılı itibarıyla uluslararası boyut kazandı. Etkinliğimiz, büyük ilgi görerek zaman içerisinde gelenekselleşti"

2009 yılında başlayan bu yolculuğun yıllar geçtikçe hızla büyüdüğünü belirten Sobacı, "2009 yılında, belgeselciliğin okulu olma sorumluluğuyla, tabiri caizse çok ağır bir taşın altına elini koydu TRT. Belgeselcilikte sahip olduğu deneyimlerle, dünyanın çeşitli noktalarından saygın belgeselcileri buluşturacağı, alandaki birikimini, markalaşmış bir festival aracılığıyla sektörle paylaşacağı bir platform oluşturdu. 2009 yılında ulusal düzeyde başlayan bu yolculuk, 2010 yılı itibarıyla uluslararası boyut kazandı. Etkinliğimiz, büyük ilgi görerek zaman içerisinde gelenekselleşti" diye ifade etti.

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen ödül töreni bu yıl 12'incisi ve 13'üncüsünün birlikte gerçekleştirildiğini söyleyen Sobacı, "Salgın nedeniyle ertelenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin 12'incisini, 13'üncüsü ile birlikte bu sene gerçekleştirerek, dünyanın farklı noktalarından çok kıymetli belgesellere ev sahipliği yaptık. Unutmayın; gerçek hayat zaferlerin değil, anlamın ve adaletin ikliminde ilerler. Dünyadaki anlamı ve adaleti büyütmek dileğiyle" şeklinde konuştu.

Törende ödülleri takdim eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "TRT kültürümüze çok büyük bir kayıt sağlıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Sinema kültürünün kendisidir. Bugün dünyanın 152 ülkesinde Türk Sineması ve dizi filmler Türkçe'mizi de öğretiyor. Kültürümüzü de aktarıyor. Bunun en başında da TRT geliyor" dedi.

79 finalist arasından 24 projeye ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Jüri üyeleri arasında Feras Fayyad, Hilal Baydarov, Ensar Altay, Andaç Haznedaroğlu, Gökhan Tiryaki, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Mehmet Bahadır Er, Serdar Akar ve Zeynep Keçeciler gibi ulusal ve uluslararası alanda sektörden uzman isimler yer aldı. 100'ü aşkın ülkeden toplam 2 bin 618 projenin başvurduğu yarışmada 79 finalist ödül için yarıştı. Ulusal yarışma kategorisi kapsamında "Öğrenci Filmleri" ve "Profesyonel" alt kategorilerinde ve uluslararası yarışma ve proje geliştirme destek kategorileri olmak üzere toplam 24 proje ödül aldı.

"12'inci ve 13'üncü Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde ödül alan projeler

13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Uluslararası Filmler Kategorisi; En İyi Belgesel Film Ödülü yönetmenliğini Zofia Kowalewska'nın yaptığı, Only The Wınd filminin oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ise yönetmenliğini; Peter Trıest'in yaptığı, A Parked Lıfe adlı filmin oldu. Törende üçüncülük ödülü ise yönetmenliğini; Jian Fan'ın yaptığı, After The Raın adlı filmin oldu. Ödülleri TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı takdim etti.

Ulusal Profesyonel Kategoride

En İyi Belgesel Film Ödülü; yönetmenliğini Neşe Uğur Nohutçu'nun yaptığı; Töz filmi aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü ise yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı; Fatma Kayacı'nın, Bilinmeyen Hikayesi adlı filminin oldu. Üçüncülük Ödülü ise Muhammet Beyazdağ'ın yönetmeliğini yaptığı; Her şey Yolunda filminin oldu.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde

En İyi Belgesel Film Ödülünü yönetmenliğini Beyza Yıldır'ın yaptığı Sanduka filmi aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ise Gülperi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı; Gaip filminin oldu. Üçüncülük Ödülü ise yönetmenliğini Ahmet Keçeli'nin yaptığı Seval adlı filminin oldu.

12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Uluslararası Filmler Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü yönetmeliğini Radu Cıonıcıuc'nij yaptığı Acasa, My Home (Acasa, Benim Yuvam) belgesel filminin oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü ise yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward'ın yaptığı For Sama (Sama İçin) filmi aldı. Üçüncülük Ödülünü ise Ruud Lenssen'in yaptığı Lost İn Memories (Anılarda Kaybolmak) filmi aldı.

Ulusal Profesyonel Kategori

En İyi Belgesel Film Ödülü ise Zeki Subaşı'nın yönetmenliğini yaptığı Bizim İçin filminin oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü; Xalko filminin oldu filmin yönetmenliğini ise Sami Mermer & Hind Benchekroun yaptı. Üçüncülük Ödülü ise Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı; Kadınlar Ülkesi adlı filmi aldı.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü Fatih Ertekin'in yönetmenliğini yaptığı Fa Memtevri (Yaylacı) adlı filmi aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü Harun Köybaşı'nın yönetmenliğini yaptığı 24 Dakika filmi aldı. Üçüncülük Ödülü'nü ise yönetmenliğini Yağmur Kartal'ın yaptığı Oyuncakçı Saklı Yadigarlar filmi aldı.

Ödül töreni fotoğraf çekimi ile son buldu.