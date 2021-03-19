Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Karabüklü üst yöneticiye ödül - Son Dakika

Medya, iş ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı 34. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde, Karabüklü üst yönetici Özgür Ulupınar da ödül aldı.

Karabük'ün ardından İstanbul ve Ankara'da uzun yıllardır üst yönetici olarak görevler üstlenen Ulupınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Bu ödülün kendisini daha çok çalışmaya sevk edeceğini belirten Ulupınar, "Daha gençlik yıllarımda kendime başarı odaklı hedefler koymuştum. Bunu başardığımı düşünüyorum. Bu ödül de bunun göstergesi. Şimdi daha çok çalışarak ülkeme ve Karabük'e daha çok hizmet etmenin gayreti içinde olacağım. Tekrar herkese teşekkür ederim." diye konuştu.