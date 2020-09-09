'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' Kapadokya'da yapılacak - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' bu yıl Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kapadokya bölgesinde düzenlenecek.

Cannes, Berlin, Tokyo, Paris, New York, Viyana gibi kentlerde 30 yıldır düzenlenen 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı 15-18 Eylül 2020'de Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Turizm sektörüne hizmet veren bakanlıklar, yerel yönetimler, turizm firmaları, oteller, acentalar ve hava yolları başta olmak üzere tüm turizm paydaşlarının filmleriyle katıldığı festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatına sahip olacak. Düzenlenen festivalle ilgili yazılı açıklama yapan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, "Bu önemli organizasyonun gerçekleştirileceği Kapadokya bölgemiz aynı zamanda doğal bir film platosu olmak özelliği ile yurtdışından gelecek olan yönetmenlere farklı bir kadraj sunmaktadır. 18 ülkeden 45'e yakın sanatçının katılacağı festivalde misafirlerimiz daha önce yaşamadıkları bir görsel zenginliğe şahit olacaklar ve bu anları dünya ile paylaşacaklar. 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' 5'inci yaşında elde ettiği uluslararası tecrübe ile daha güçlü bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Festivale yurtdışından katılacak yönetmenler, yapımcılar, televizyoncular, sosyal medya ve turizm otoritelerine ülkemizin kültür ve turizm potansiyeli yakından tanıtılırken, Kapadokya bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak" diye konuştu.?