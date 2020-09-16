Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da başladı - Son Dakika

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da başladı

Kapadokya'da düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, "Turizm Tanıtım Stratejileri" konulu konferansla başladı.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da başladı, System.String[]

Kapadokya'da düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, "Turizm Tanıtım Stratejileri" konulu konferansla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans öncesi Kapadokya ve Türkiye konulu tanıtım filmleri izlendi.

Festivale katılan filmlerin kısa tanıtımlarının izlenmesiyle devam eden konferansta, çeşitli ülkelerden katılım sağlayan turizm otoriteleri ve yönetmenler bilgi paylaşımında bulundu.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle bütünleşen Kapadokya'da gerçekleştirilmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Festivale katılan filmlerin profesyonel bir juri tarafından değerlendirilerek ödüllendirileceğini aktaran Kammel, "Festivalde ödül alacak filmlerin turizm anlamında göze çarpıcı bir etkisi olacaktır. ABD ve farklı ülkelerden üyelerle burada bir araya geldik. Daha önce dünyanın çeşitli önemli şehirlerinde gerçekleştirilen bu festivalin Kapadokya'da düzenlenmesinden dolayı mutluyuz." dedi.

Film gösterimleri açık havada yapılacak

Festival Başkanı Can Saraçoğlu da etkinliğin Türkiye ve Kapadokya'nın tanıtımı açısından önemine vurgu yaptı.

Festival kapsamında renkli görüntülerin ortaya çıkacağına ve dikkatlerin bölge üzerinde toplanacağına işaret eden Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Tüm dünyaya Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyelini, Kapadokya'nın muhteşem atmosferini tanıtmaya çalışacağız. Dolu dolu bir organizasyon ortaya koymak için çalışıyoruz. Nevşehir'de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açık havada film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerin ardından ödül töreni ile festival sona erecek. 7 ana kategoride 28 ödül verilecek. Hem turizm sektörünü tanıtmış hem de ödülle taçlandırmış oluyoruz."

Festival, klasik araba turu, festival basın toplantısı ve Nevşehir Kalesi'ndeki film gösterimiyle devam edecek.

Etkinlik çerçevesinde yarın peribacalarının yoğunlukta olduğu alanlarda foto safari, açık hava film gösterimi ve söyleşiler yapılacak.

Festival, cuma günü Paşabağı Ören Yeri'ndeki ödül töreniyle sona erecek.

Daha önce 4 kez İstanbul'da düzenlenen festival, Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü pek çok şehirde de organize edilmişti.

Kapadokya, Nevşehir, Festival, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da başladı - Son Dakika

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