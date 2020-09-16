'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' Nevşehir'de başladı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, 'Turizm ve Tanıtım Stratejileri' konulu panel ile başladı.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Kültür ve Spor Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Kapadokya ve Türkiye tanıtım filmleri ile birlikte Uluslararası Turizm Filmleri Festivaline katılan filmlerin demoları izleyenlerle buluştu. Oturum başkanlığını Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel'in yaptığı panelde yönetmenler Ana Lakic, Catriona Leaver, Sarah Croquelois ve Spomenka Saraga, turizm ve tanıtım stratejilerine yönelik düşüncelerini aktardılar.