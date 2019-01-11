Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türk Akademisi'ne Gerekli Desteği Vermeye Hazırız"

Uluslararası Türk Akademisi'ne Gerekli Desteği Vermeye Hazırız"

1 saat önce

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türk halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türkoloji biliminin geliştirilmesi amacıyla yapılacak etkinlikler konusunda Uluslararası Türk Akademisine (TWESCO) gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası Türk Akademisi'ne Gerekli Desteği Vermeye Hazırız
Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türk halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türkoloji biliminin geliştirilmesi amacıyla yapılacak etkinlikler konusunda Uluslararası Türk Akademisine (TWESCO) gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Atamkulov'un TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali ile yaptığı görüşmede, akademinin 2018 yılı çalışmaları değerlendirildi ve geleceğe yönelik iş birliği olanakları belirlendi.


Taraflar, bu yıl Astana'da yapılması planlanan Dünya Türkoloji Kongresine hazırlık konularını ele alırken, bu kongrenin dünya Türkolojisinin yeniden canlanma sürecini başlatacağı ve bu çerçevede Türk dünyası için önemli bir olay olacağı konusunda mutabık kaldı.

Atamkulov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türk halklarının yakınlaşmasına büyük önem verdiğini hatırlatarak, "Bakanlık, Türk halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türkoloji biliminin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanımızın 'Büyük bozkırın yeni özelliği' makalesindeki ilkelerin uygulanması gerekliliğini göz önüne alarak, planlanan etkinliklerin düzenlenmesine gerekli desteği vermeye hazır." dedi.

Görüşmede, Kıdırali de bu yıl Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Paris'teki merkez ofisinde akademiye üye devletlerin bilim adamlarının katılımıyla yapılması planlanan "Büyük bozkır: kültürel miras ve dünya tarihindeki rolü" temalı uluslararası forum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, geçen yıl kasım ayında yayınladığı "Büyük bozkırın yedi özelliği" makalesinde Astana'da "Dünya Türkoloji Kongresi" düzenlemeyi önermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Astana, kayrat abdrahmanov, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Muhafız Dizisinin 3 ve 4'üncü Sezonunun Çekileceğini Duyurdu Metin Hara, Adriana Lima ile Ayrılık İddialarına Ateş Püskürdü: Uydurma Senaryolarınızın Oyuncuları Değiliz

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:32:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türk Akademisi'ne Gerekli Desteği Vermeye Hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]