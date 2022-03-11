Uluslararası Türk Akademisi, "Türk entegrasyonunun 30. yılı" konferansı düzenledi - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yer alan Uluslararası Türk Akademisi, Türk devletleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılı dolayısıyla uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı.

Çevrim içi formatta gerçekleştirilen "Türk Entegrasyonunun 30. yıl dönümü" konulu konferansa Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Halil Akıncı, Azerbaycan'ın eski Başbakanı Hasan Hasanov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin Kazakistan Temsilcisi İkram Adırbekov'un yanı sıra büyükelçiler, milletvekilleri, bilim insanları ve uzmanlar katıldı.

Akıncı, burada yaptığı konuşmada, jeopolitik açıdan güçlü devletlerin ortasında yer alan Türk devletleri dayanışmasının, 21. yüzyılda bir zaruret haline geldiğini ve bunun için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferans kapsamında kardeş devletlerin bağımsızlığının 30. yılına ithafen "Türk Dünyası-30" adlı kitabın tanıtım töreni de yapıldı.

Kıdırali, bu kitabı yayımlamadaki asıl amaçlarının kardeş ülkeler arasındaki iş birliğinin 30 yıllık değerlendirmesini yapmak olduğunu belirterek, "Kitap, Türk ülkeleri ve halkları arasındaki 30 yıllık iş birliğine önemli katkılarda bulunan, önde gelen devlet adamları ve kanaat önderleri, uluslararası kuruluşların başkanları ve büyükelçiler, uzmanlar ve bilim adamlarının anılarını ve görüşlerini içeriyor." diye konuştu.