Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi başlıyor - Son Dakika

Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi yarın başlıyor.

UAESEB ve Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından '2020 Bilge Tonyukuk Yılı' anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleniyor. 12 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da çevrimiçi başlayacak olan kongre, 5 ayrı sanal salonda gerçekleşecek. Her salon için Youtube kanalı açılmış olup, bu kanallar üzerinden sunumlar canlı olarak yayınlanacak. Açılış oturumunda Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, UAESEB'e üye kuruluşların genel başkan veya genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyette görüşlerini paylaşacak.

Kongrenin açılış programı Türk Eğitim Sen'in resmi Youtube kanalından ve Facebook sayfasından, sunumların yapılacağı oturumlar ise her salon için açılan ve aşağıda linkleri verilen Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Kongre programı ve Youtube kanalları ile ilgili linkler şöyle:

Türk Eğitim Sen resmi Youtube hesabı:

"https://www.youtube.com/channel/UC2WQdFyyQn2XmcRw_NDgmpQ

Salon 1 - Bilge Tonyukuk Salonu:

https://www.youtube.com/channel/UCODXbIdRJWWLArhe_GLbhbg

Salon 2 - Kutluk İlteriş Kağan Salonu:

https://www.youtube.com/channel/UC3u3zFNEoQ9ld40uq_3dQaQ

Salon 3 - Kapgan Kağan Salonu:

https://www.youtube.com/channel/UCgNgCvAE_UH2WXZFZ9pOcgw

Salon 4 - Bilge Kağan Salonu:

https://www.youtube.com/channel/UCDEW5884vnuEdyv5SEWkCgw

Salon 5 - Köl Tigin Salonu:

https://www.youtube.com/channel/UCJzVbTKIjb7RzXVZAZf_Y8Q" - ANKARA