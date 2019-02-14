Uluslararası Türk Dünyası Ms Kongresi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversite bünyesinde Multipl Skleroz (MS) Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulduğunu bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversite bünyesinde Multipl Skleroz (MS) Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulduğunu bildirdi.



SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türk dünyasından nöroloji alanında çok sayıda bilim insanının katıldığı, üç gün sürecek "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresine ev sahipliğini yapıyor.



Prof. Dr. Erdöl, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de örneği olmayan farklı bir üniversite konumunda olduklarını söyledi.



Üniversite bünyesinde 2 bin öğretim üyesi, 10 bin de öğrenci bulunduğunu ifade eden Erdöl, "10 bine yakın da Sağlık Bakanlığı ile afiliye olduğumuz hastanelerde uzmanlık eğitimi alan öğrencimiz var. Kısa sürede büyük bir yapıya ulaşmış bir üniversiteyiz. Bunun yanı sıra şu anda yurt dışında da eğitim veren farklı bir üniversite yapısındayız." dedi.



Üniversitenin yurt dışı eğitim faaliyetlerinden de bahseden Cevdet Erdöl, Somali'deki Meslek Yüksek Okulundan bu yıl 61 öğrencinin mezun olacağını belirtti.



"11 ülkeden misafir askeri öğrencimiz var"



Rektör Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Sudan'da da önemli bir eğitim kurumununun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yakın gelecekte Özbekistan, Irak, Suriye gibi dost ve kardeş ülkelerden, bizden eğitim yardımı veya iş birliği isteyen ülkelerle de iş birliği içinde olacağız. Burası daha önce askeri bir eğitim kurumu pozisyonundaydı. Biz o fonksiyonu da devam ettiren bir üniversiteyiz. Gülhanede ve bu sene İstanbul'da aldığımız askeri öğrencilerle, toplam 441 askeri öğrencimiz var. Bunun yanı sıra 11 ayrı ülkeden de subay veya astsubay yetiştirmek üzere askeri öğrencilerimiz var. 11 ayrı ülkenin bizde misafir öğrencileri var. Kısa süre içerisinde aldığımız 10 bin öğrenci içerisinde bin 100 civarında, 62 ayrı ülkeden gelen öğrenciler var. Çok geniş coğrafyaya hitap etmiş bir üniversitemiz oldu."



Cevdet Erdöl, üniversite bünyesinde Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını ifade ederek, "Bu merkezin kuruluşu resmi yönetmelikle de yayınlanmış oldu." dedi.



"MS kadınlarda daha sık görülüyor"



SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya ise Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'nin de aralarında olduğu ülkelerin kongreye katılım gösterdiğini dile getirerek, ilk kez MS alanında çalışan nöroloji uzmanlarının kongre kapsamında bir araya geldiğini söyledi.



Üç gün sürecek kongrede MS hastalığının her yönüyle ele alınacağını ifade eden Demirkaya, kongrenin ilk gün MS'in risk faktörleri, tanısı ve tanıya giderken kullanılan araçlar, ikinci gün mikrobiyata, MS'in günümüzde tedavi seçenekleri, son günde ise MS alanında kök hücre tedavisinin etkilerinin görüşüleceğini belirtti.



MS'in merkezi sinir sistemini etkileyen ve kişilerin yaşantısını etkileyen önemli bir rahatsızlık olduğunu belirten Demirkaya, "MS kadınlarda daha sık görülüyor. Özellikle 20-40 yaş arasında ortaya çıkıyor. Tedavi sırasında özel durumlar var. Özellikle hamilelik dönemlerinde nasıl müdahale edileceği konusunu da kongremize dahil ettik. Beslenme, aşılanma ve egzersiz konuları da kongrenin önemli konularından biri olacaktır." dedi.



"Hava ve çevre kirliliği epidemiyolojiyi etkiliyor"



Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk de MS'in beyni etkileyen çok önemli bir hastalık olduğunu vurguladı.



Öztürk, şunları ifade etti:



"Dünyada nörolojik hastalıklar önemli bir yük oluşturuyor. Bölgeler benzerlik gösteriyor. Özel tedavi yaklaşımları da stratejik bir rol oynuyor. MS son derece yaygın bir rahatsızlık. Artıyor ve artmasında da pek çok faktör rol alıyor. Hava ve çevre kirliliği epidemiyolojiyi etkiliyor. Beyin çok güzel bir organ. Bu güzelliği korumamız gerekiyor."

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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