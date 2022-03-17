Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği düzenlendi

17.03.2022 14:58
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği yapıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Litvanya gibi ülkelerden büyükelçiler ve büyükelçilik yetkilileri ile davetliler katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rzayev, yıllardır işgal altında bulunan toprakların kurtarılması dolayısıyla Azerbaycan olarak artık Nevruz'u daha coşkulu kutladıklarını belirtti.

Rzayev, Nevruz ateşinin artık Şuşa'da da yakıldığını vurgulayarak, tüm katılımcıları Nevruz bayramı dolayısıyla kutladı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva da baharın müjdecisi Nevruz'un tüm Türk dünyasında kutlandığını söyledi.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla artık 2 yıldır Türk dünyasındaki bayram sevincinin zafer sevinci ile birlikte yaşandığını ifade eden Efendiyeva, "Nevruz, tabiatın uyanışını, ruhum temizlenmesini sembolize eden bir bayramdır. Nevruz'un UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması tesadüfi değil. Nevruz, Türk haklarının bugüne kadar yaşattığı, koruyup gelecek nesillere aktardığı, kutsallaştırdığı bir gelenektir. Nevruz, milli ve manevi değerlerimizin sembolüdür. Türk halklarının tarihini, kültürünü, geleneklerini ve değerlerini tebliğ etmeye her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına üye ve gözlemci ülkelerin kültürünü yansıtan ulusal kostümler sergilendi, müzikler seslendirildi.

Davetlilere, Türk halklarının milli mutfaklarından çeşitli tatlar ikram edildi.

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Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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