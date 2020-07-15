Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak Ermenistan'ın asker ve sivil Azerbaycanlıların ölümüne neden olan saldırılarından endişe duyduklarını belirtti.

Şehit Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet dileyen Efendiyeva, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın tarihi, kültürel ve dini anıtlarını yok etmeyi ve Azerbaycan halkının etnik temizliğini amaçlayan işgal politikasını şiddetle kınıyor ve uzun süre devam eden çatışmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil bir çözümle sonlanacağına inanıyor."

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.