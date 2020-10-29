Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama

29.10.2020 11:27
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama, System.String[]

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği füze saldırısını kınadığını bildirdi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği füze saldırısını kınadığını bildirdi.

Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Azerbaycan'ın Berde kentine attığı "smerch" füzelerinin sivil halk arasında ağır kayıplara neden olduğunu belirtti.

Saldırıda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini, 70'den fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Efendiyeva, şunları kaydetti:

"Sivilleri hedef almak ve onlara füze ve ağır toplarla ateş etmek, sadece Azerbaycan halkı için değil tüm insanlık için büyük bir tehdit ve suçtur. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyor, uluslararası kuruluşlar ve dünya kamuoyuna masum insanların öldürülmesine yol açan bu alçakça politikaya sessiz kalmamaları çağrısında bulunuyoruz."

Efendiyeva, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Azerbaycan, Ermenistan, Füze, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama - Son Dakika

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