Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfından kompozisyon yarışması - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, üniversite öğrencileri için "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu uluslararası kompozisyon yarışması başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Türk dünyasının farklı üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için düzenlenen yarışmaya katılacaklardan, yazacakları kompozisyonlara Türk halklarının ulusal gelenekler ve törenleri, Türk dünyasının ortak kültürünün özellikleri konusundaki düşüncelerini yansıtmaları istendi.

Açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin, ana dilleri ve İngilizce olmak üzere en az 3 sayfadan oluşan kompozisyonlarını 15 Mayıs 2020'ye kadar "turkictraditions@gmail.com" adresine ad, soyad, irtibat numarası, doğum tarihi, eğitim aldığı üniversitenin adını belirterek göndermesi gerektiği belirtildi.

Jüri üyeleri tarafından belirlenecek kazananların hediye ve sertifikalarla ödüllendirilecekleri vurgulanan açıklamada, seçilecek kompozisyonların kitap haline getirileceği bildirildi.

Yarışma ile çeşitli alanlarda eğitim gören öğrencilerin Türk dünyasının zengin tarihinin, kültürel mirasının, geleneklerinin, milli ve manevi değerlerinin öğrenilmesi ve bu değerlerin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara katılımının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Vakıf, daha önce 6-16 yaş grubundaki öğrenciler için online resim yarışması başlatmıştı.

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyinin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.

Genel Sekreterliği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Vakfın faaliyetleriyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.