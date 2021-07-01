Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali "Fedra" adlı oyunla perdelerini kapattı - Son Dakika

Dünyadan ve Türkiye'den, Türkçe tiyatro yapan grupları sanatseverlerle buluşturan "13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sona erdi.

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen festivalin kapanışı, Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesi'nde, Kazakistan Cumhuriyeti K.S. Stanislavskiy Karaganda Devlet Halklar Dostluk Nişanı Rus Drama Tiyatrosunca sahnelenen "Phaedra" (Fedra) adlı tiyatro oyunuyla gerçekleşti.

Lucıus Annaeus Seneca'nın yazdığı, Kuandık Kasımov'un yönettiği "Fedra" oyunu, Yunan mitolojisinde bir Girit prensesi olan Phaedra'nın aşk hikayesini anlatıyor.

Dekor tasarımı Elena Kim'e, kostüm tasarımı Marina Schneider'a, ışık tasarımı Denis Tsvetkov'a ve koreografisi Irina Nikolayeva'ya ait oyunda, Fedra'yı Galina Turchina canlandırıyor.

Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleme amacı taşıyan etkinliğin son gününde yoğun ilgi gören Fedra'nın yanı sıra on gün süren festivalde "Bizim Yunus", "Sevgili Pamela", "Anna Karenina" ve "Kasetçi" isimli oyunlar da sahnelendi.

Festivalde oyun sahneleyen tiyatro gurupları arasında, Moldova'dan D. Tanasoğlu Adına Gagauz Milli Tiyatrosu da yer aldı.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru, seyircileriyle tekrar buluşmanın kendilerini duygulandırdığını aynı zamanda da heyecanlandırıp motive ettiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle iki yıla yakın bir süredir seyircilerden ve sahnelerden uzak kaldıklarını anımsatan Doğru, "Pandemi sürecini planlama ve çalışmalarla geçirdik ama seyirciyle buluşabilmek bize ayrı bir heyecan kattı. Bizim için adeta baharda suyun ağaca yürümesi gibi oldu." diye konuştu.

Festivalin sahnelenen son oyununu izleyenler arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Başrejisörü Bengisu Gürbüzer Doğru da yer aldı.