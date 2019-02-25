Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi sporcusu Nehir Narin, Antalya'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında iki madalya kazandı.

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası, System.String[]
Pursaklar Belediyesi sporcusu Nehir Narin, Antalya'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında iki madalya kazandı.

Yerli ve yabancı çok sayıda sporcunun katıldığı, yıldızlar kategorisinde mücadele eden Nehir Narin, rakipleri karşısında başarı göstererek, gümüş madalya aldı.

Narin, Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten duyduğu sevinci dile getirerek, "İnşallah bundan sonraki müsabakalarda birinci olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Desteklerinden dolayı Pursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin'e teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Antalya, Pursaklar, Türkiye, Güncel
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