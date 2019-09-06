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Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'na geri sayım başladı

1 saat önce

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Belek'teki Titanic Golf Kulübü'nde yapılacak.

Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'na geri sayım başladı, System.String[]

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya Belek'teki Titanic Golf Kulübü'nde yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18.'si gerçekleştirilecek Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Turnuva son üç yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının ocak ayında vefat eden ve Türk golfünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenecek.

12-15 Eylül tarihleri arasında Titanic Golf Sahası'nda organize edilecek turnuvada 13 ülkeden 64 oyuncu sahaya çıkacak. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıl Gloria Golf Kulübü'nün Yeni Sahası'nda oynanan şampiyonada erkeklerde Slovak golfçü Jakub Hrinda toplamda 285 (-3) vuruşla, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla şampiyon olmuştu.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nın kısa geçmişine rağmen dünyanın en önemli amatör turnuvalarından biri olduğunu yineleyen Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu prestijli şampiyonada yeteneklerini göstermek isteyen birçok genç oyuncu ile heyecan verici bir organizasyona şahit olacağımıza inanıyorum. Ev sahibi kulübü, katılımcı ülkelerin yetkililerini ve organizatörleri şampiyonluğun bir parçası olmak için çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)

Türkiye, Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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