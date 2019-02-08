Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup başladı.
Türkiye
Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne
Cup başladı.
Türkiye ile Azerbaycan
, Rusya
, Kosova
, Bosna Hersek
, Ukrayna
ve Makedonya
'dan 311 yüzücünün kulaç atacağı Edirne Cup, 3 gün sürecek.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyon, 800 metre kadınlar serbest elemeleriyle başladı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
Başkanı Mehmet Çoban
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yarışmanın Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ikinci olimpik yarışma olduğunu söyledi.
Edirne Cup'ın birincisinin düzenlendiğini belirten Çoban, "Şampiyonaya ülkemiz de dahil 7 ülke katılıyor. 6 misafir ülkeden 54 sporcu yarışıyor. Toplam 311 sporcu şampiyonaya katılıyor." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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