Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup başladı.

Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup başladı.

Türkiye ile Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 311 yüzücünün kulaç atacağı Edirne Cup, 3 gün sürecek.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyon, 800 metre kadınlar serbest elemeleriyle başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yarışmanın Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ikinci olimpik yarışma olduğunu söyledi.

Edirne Cup'ın birincisinin düzenlendiğini belirten Çoban, "Şampiyonaya ülkemiz de dahil 7 ülke katılıyor. 6 misafir ülkeden 54 sporcu yarışıyor. Toplam 311 sporcu şampiyonaya katılıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:07 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]