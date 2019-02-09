Türkiye
Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne
Cup Yüzme Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye, Azerbaycan
, Rusya
, Kosova
, Bosna Hersek
, Ukrayna
ve Makedonya
'dan sporcular, çeşitli kategorilerde yarıştı.
Organizasyonda ikinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler 400 metre serbest:
1. Yiğit Aslan
2. Batuhan Filiz
3. Anılcan Oktay
Kadınlar 200 metre serbest:
1. Ecem Dönmez
2. Şevval Köseoğlu
3. Meriç
Demirtepe
Erkekler 200 metre kelebek:
1. Rasim Oğulcan Gör
2. Çağatay Alper Üstünal
3. Cengizhan Şahin
Kadınlar 200 metre kelebek:
1. Merve Tuncel
2. Defne
Taçyıldız
3. Ecem Kemer
Erkekler 100 metre sırtüstü:
1. Evgeny Gurevich (Rusya)
2. Mert Ali Satır
3. Berk Özkul
Kadınlar 100 metre sırtüstü:
1. Sudem Denizli
2. İlayda Kargın
3. Leyla Özdoyuran
Erkekler 200 metre kurbağalama:
1. Berkay
Ömer Öğretir
2. Demirkan Demir
3. Alpkan Örnek
Kadınlar 200 metre kurbağalama:
1. Deniz Ertan
2. Defne Coşkun
3. Jessica Ela Hanley
Erkekler 200 metre karışık:
1. Berke Saka
2. Bilal Fuat Turan
3. Alpkan Örnek
Kadınlar 200 metre karışık:
1. Doğa Babacan
2. Deniz Ertan
3. Mina Ada Solaker
Erkekler 100 metre serbest:
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Emin Alp Baştan
3. Melikşah
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Kadınlar 50 metre serbest:
1. Selen Özbilen
2. Sıla
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3. Cansu Şenyüzlü