Türkiye
Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne
Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan
, Rusya
, Kosova
, Bosna Hersek
, Ukrayna
ve Makedonya
'dan 308 sporcu katıldı.
Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.
Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar 400 metre serbest:
1. Merve Tuncel
2. Ecem Dönmez
3. Sıla
Özkazanç
Erkekler 200 metre serbest:
1. Demirkan Demir
2. Yiğit Aslan
3. Batuhan Filiz
Kadınlar 100 metre kelebek:
1. Aleyna Özkan
2. Merve Tuncel
3. Mehlika Kuzeh Yalçın
Erkekler 100 metre kelebek:
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Berk Özkul
3. Rasim Oğulcan Gör
Kadınlar 200 metre sırtüstü:
1. Sudem Denizli
2. Doğa Babacan
3. Azra Begüm Umut
Erkekler 200 metre sırtüstü:
1. Berke Saka
2. Melikşah
Düğen
3. Taylan Özgür
Ercan
Kadınlar 100 metre kurbağalama:
1. Deniz Ertan
2. Defne
Coşkun
3. Yağmur Soyerdem
Erkekler 100 metre kurbağalama:
1. Berkay
Ömer Öğretir
2. Demirkan Demir
3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)
Kadınlar 100 metre serbest:
1. Selen Özbilen
2. Sıla Bilgi
3. Şevval Köseoğlu
Erkekler 50 metre serbest:
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Berkay Koru
3. Ozan Kemer