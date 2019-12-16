Uluslararası turnuvadan Baskil'e kupa - Son Dakika
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Uluslararası turnuvadan Baskil'e kupa

6 saat önce

Avrupa Muaythai Federasyonunun organize ettiği Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası (International EMF-Muaythai Open) Antalya Cup 2019 turnuvasına Elazığ'ı temsilen Züleyha Armut katıldı.

Uluslararası turnuvadan Baskil'e kupa, System.String[]

Avrupa Muaythai Federasyonunun organize ettiği Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası (International EMF-Muaythai Open) Antalya Cup 2019 turnuvasına Elazığ'ı temsilen Züleyha Armut katıldı.

Baskil Halk Eğitim Merkezi ve Baskil Gençlik Spor Kulübü sporcusu Züleyha Armut turnuvada 2. oldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen yaptığı açıklamada, Baskil Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bölgesel ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını belirterek, ili ve ilçeyi iyi derecede temsil ettiklerini aktardı.

Ergen, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Muaythai Kupasında sporcu Armut'un 2. olarak kente döndüğünü dile getirerek, sporcuyu tebrik ettiğini aktardı.

Ergen, katkı ve desteklerinden dolayı Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi'ye ve Muaythai antrenörü Selahattin Omaç'a teşekkür etti.

Antalya, Elazığ, Baskil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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