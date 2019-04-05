Uluslararası U12 İzmir Cup'ta Görkemli Başlangıç

Altınordu tarafından bu sene 6.'sı düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılış töreni gerçekleştirildi.

Altınordu tarafından bu sene 6.'sı düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılış töreni gerçekleştirildi.



İzmir'de üç gün boyunca yaşanacak olan U12 İzmir Cup şöleninin resmi açılışı yapıldı. Selçuk'ta bulunan İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan açılış törenine; İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Selçuk Belediye Filiz Ceritoğlu Sengel ve Başkanı Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci katıldı. Konuşmasına 'Welcome to İzmir' diye başlayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu olarak Türkiye'de özkaynak sisteminde bayrağı aldık ve öncü kulüp olarak ileriye götürüyoruz. Bu işin temelinde çocuk sevgisi olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu anlamda biz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Bu dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanettir. Lütfen emanete yetişkinler olarak sahip çıkalım. Herkesin işi A takımın şampiyon olup olmadığıyla. 80 milyonluk ülkemizde 30 milyon genç var. Bu gençlere güvenmek lazım" ifadelerini kullandı.



Açılışta önemli konuk



Avrupa Birliği Dayanışma Takımı da sosyal sorumluluk projesi kapsamında U12 İzmir Cup'a katıldı. Yaklaşık bir aydır Altınordu tesislerinde futbol eğitimi alan çocuklar, kısa sürede kazandıkları hünerlerini sergiledi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Christian Berger ile Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan özel olarak ilgilendi ve çocukları sahneye davet ederek alkışlattı. Konuşmaların ardından çocuklar yüzlerce balonu havaya uçurdu, dev U12 İzmir Cup bayrağı orta sahada dalgalandırıldı. Spor yazarları ise U12 İzmir Cup Karma Takımı ile kısa süreli bir gösteri maçı yaptı.



Berger: "Çocukların sokaklara düşmesini istemeyiz"



Açılışta yerini alan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, mülteci çocuklarda eğitimin öneminden söz etti. Berger, "Bizim Türkiye'de Suriyeli mültecilere verdiğimiz desteğin odaklandığı en temel alanlardan biri de eğitim. Eğitimin ne kadar kilit bir önemde olduğunu çok erken anladık. Çünkü bu çocukların ne aşırı örgütün pençesine düşmesini ne de sokaklara düşmesini istemeyiz. Bu yüzden eğitim olmazsa olmaz. Ülkelerine geri döndüklerinde ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için bu eğitimi almalılar. Türkiye hükümetiyle bir süredir Pictes projesini yürütüyoruz. O proje biterken şimdi de hayata hazırlık diyebileceğimiz ikinci proje başlıyor. Bu projenin mesleki boyutu var. Arapçayı unutmamaları, Türkçe'yi öğrenmeleri, onları travmadan çıkarma gibi eğitimler var" dedi.



Projelerin devam edeceğini belirten Berger, "Çabalarımızı iki koldan yürütüyoruz. Donanım okul inşası var. Yaklaşık 200 okulun inşasına katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra bu projede çocuklara dil desteği sağlanması, yemekhane ve servis ihtiyaçlarının sağlanması gibi şeyler de var. Öğretmenler ve ebeveynlerle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. UNICEF, UNDP ve BM ile de ortak projeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.



Açılışa yoğun ilgi



6. Uluslararası U12 İzmir Cup'a yerli-yabancı basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Altısı yabancı 89 basın mensubu dev turnuvayı takip etti, canlı yayınlarla tüm dünyaya duyurulmasını sağladı. İlk gün maçların başlama düdüğü tam 09.00'da eş zamanlı olarak çaldı ve Sigma Olomouc-Anderlecht, Metz-Antalyaspor, St Pauli-AIK Solna, Marsilya-Atalanta, Rizespor-Milan, Altınordu-Rostov, Twente-Ankaragücü ve Sivasspor-Beroe karşılaşmaları ile perde açıldı. - İZMİR

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