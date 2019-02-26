Son Dakika Haberleri: Uluslararası U20 Atletizm Şampiyonası'nın İlk Gününde 5 Madalya Geldi

Uluslararası U20 Atletizm Şampiyonası'nın İlk Gününde 5 Madalya Geldi

1 saat önce

Belarus'un Minsk kentinde bugün başlayan U20 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Uluslararası U20 Atletizm Şampiyonası'nın İlk Gününde 5 Madalya Geldi, System.String[]
Belarus'un Minsk kentinde bugün başlayan U20 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

320 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye, Belarus, Azerbaycan, Estonya, İsrail, Kazakistan, Letonya, Litvanya, İspanya ve Ukrayna madalya mücadelesi veriyor.

Atletizmde söz sahibi olan ülkeler arasında Türkiye ilk günü lider olarak tamamladı. 12 kadın, 12 erkek olmak üzere toplam 24 sporcu ile şampiyonaya katılan Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda ilk gün, Esra Yılmaz 3 adım atlamada gümüş, Meryem Bekmez 5 bin metre yürüyüşte altın, Selman İlhan 5 bin metre yürüyüşte bronz, Mehmet Çelik 1500 metrede gümüş ve Tuba Toptaş ise 1500 metrede altın madalya kazandı. Yarın sona erecek olan şampiyonada 13 sporcu piste çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:00 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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