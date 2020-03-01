Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı - Son Dakika Spor

Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı.

Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı.

Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel yapılan organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Fransa, Avustralya ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 171'i kadın 515 sporcu katılıyor.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, Türk judosunun öncülerinden Nazım Canca ile judonun büyük gelişimine büyük katkısı olan Natık Canca adına geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Sporculara başarılar dileyen Huysuz, merhum Natık Canca'nın eşi ve eski judo hakemi Nurdan Canca'ya bazı hediyeler takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da izlediği ilk gün müsabakalarında Türkiye, 4 altın, bir gümüş ve 7 bronz madalyayla ilk sırayı aldı.

Judo kupasında yarın kadın ve erkeklerde dörder sıklette madalyalar sahiplerini bulacak.

İlk gün sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

40 kilo:

1. Zeynep Betül Sarıkaya (Türkiye)

2. Nurailym Sarsenbek (Kazakistan)

3. Aysun Ağdeve (Türkiye) - Ayşe Naza Özdemir (Türkiye)

44 kilo:

1. Ayşe Öz (Türkiye)

2. Susanna Stepanyan (Ermenistan)

3. Ayşe Nur Sulun (Türkiye) - Ecre Alayıldız (Türkiye)

48 kilo:

1. Yaren Kömürcü (Türkiye)

2. Şeyma Yıldırım (Türkiye)

3. Latifa Abbasova (Azerbaycan) - Elif Kurt (Türkiye)

52 kilo:

1. Pihla Salonen (Finlandiya)

2. Aruzhan Yerezhepova (Kazakistan)

3. Meryem İclal Arslan (Türkiye) - Reyhan Oğuz (Türkiye)

Erkekler:

50 kilo:

1. İbrahim Demirel (Türkiye)

2. Murad Gulmammadov (Azerbaycan)

3. Malkhazi Bandzeladze (Gürcistan) - Grigorii Shvetsov (Rusya)

55 kilo:

1. Giorgi Sardalashvili (Gürcistan)

2. Kako Chapurshvili (Gürcistan)

3. Lom Ali Khamzatov (Rusya) - Olzhas Kumar (Kazakistan)

60 kilo:

1. Merey Markhanbetov (Kazakistan)

2. Olzhas Yerengabov (Kazakistan)

3. Tengo Zirakashvili (Gürcistan) - Seymur Majidli (Azerbaycan)

66 kilo:

1. Kote Kapanadze (Gürcistan)

2. Nodar Dzamashvili (Gürcistan)

3. Nursultan Zaizagaliyev (Kazakistan) - Asian Kamurzoev (Rusya)

Kazakistan, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 06:57:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]