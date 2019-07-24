Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya'da devam ediyor

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Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor

Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti