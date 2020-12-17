Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Ortadoğu'da yüksek öğrenimde "rehber ülke" olduğunu söyledi - Son Dakika

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Ortadoğu'da yüksek öğrenimde "rehber ülke" olduğunu söyledi

17.12.2020 19:37
Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Ortadoğu'da yüksek öğrenimde

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Türkiye'nin Irak'ta ve Ortadoğu genelinde akademik, kültürel ve sosyolojik yapının küreselleşmesine büyük katkı sunduğunu, yüksek öğrenimde rehber ülke konumunda olduğunu belirtti.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Türkiye'nin Irak'ta ve Ortadoğu genelinde akademik, kültürel ve sosyolojik yapının küreselleşmesine büyük katkı sunduğunu, yüksek öğrenimde rehber ülke konumunda olduğunu belirtti.

Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IUC'nin Irak'taki temasları ve Türkiye'nin bu ülkeye yüksek eğitim konusundaki katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak'taki devlet üniversitelerin tamamına yakınının IUC üyesi olduğunu kaydeden Azizoğlu, Türkiye'nin bu coğrafyada her alanda olduğu gibi yüksek öğretimde de üniversitelere çok yüksek katkılar sunduğunu söyledi.

Azizoğlu, üniversite yönetimlerinin sıkıntıları ya da Türkiye ile akademik iş birlikleri konusunda, IUC'ye üye üniversitelerin ev sahipliğinde Ankara, Bağdat ve Erbil'de çalıştaylar düzenleme projesi geliştirdiklerini kaydetti.

IUC Başkanı, "Çalıştayların ilkinin 30 Ağustos'ta Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılmasını planlıyoruz. İkincisini Bağdat ya da Erbil'de 2021'in Kasım ya da Aralık ayında icra etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 200 rektörün katılacağı bu çalıştaylara, Türkiye ve Irak Dışişleri Bakanları ile ilgili Yüksek Öğretim Bakanları ve kurum başkanlarının da davet edileceğini aktaran Azizoğlu, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

Irak'taki temasları hakkında bilgi veren Azizoğlu, şunları söyledi:

"Coğrafyanın kadim ülkesi olan, tarihsel dokusunu her zaman koruyan, her alanda sahip olduğu tüm kudreti, gücü paydaşı olduğu komşularıyla paylaşan Türkiye'nin bir bireyi ve IUC Başkanı olarak ben de bize üye olan üniversite rektörleriyle toplantılar yaptım bu bölgede. Arap üniversite rektörleri Erbil'e yoğun bir şekilde gelip görüşmeler yaptılar benimle. Sayın Başkonsolosumuz Hakan Karaçay Beyefendi'nin katılımıyla resmi görüşmeler yaptık bakanlar ve ilgili kurumlarla."

"Türkiye'nin katkılarını çok büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar"

"Türkiye'nin bu coğrafyadaki (Irak) akademik çalışmaları, aslında kader olarak gördüğümüz bu coğrafyadaki akademik, kültürel ve sosyolojik yapının küreselleşmesine de büyük katkı sunuyor." diyen Azizoğlu, bu coğrafyadaki üniversite rektörlerinin ve görüştüğü yetkililerin, Türkiye'nin bu katkılarını çok büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin bir yanıyla bakıldığında İslam coğrafyasına bakan bir yönü olduğunu belirten IUC Başkanı, "(Türkiye) Aynı kültür, değer, kavram, inançları paylaştığımız ve paydaşı olduğumuz bu coğrafyada bütün üniversitelerin ya da etken olan diplomasinin, siyasetin, ekonominin ve halkların gözünün üstünde olduğu bir ülke." diye konuştu.

Azizoğlu, aynı zamanda, Türkiye'nin bir Avrupa ve NATO ülkesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin modern dünyanın saygın bir ülkesi olduğuna ve Türkiye'nin bu coğrafyada yüksek öğretimde rehber ülke olduğuna dikkati çekti.

IUC'nin 29 ülkede üniversite üyeleri olduğunu belirten Azizoğlu, IUC'nin Yönetim Kurulu, Akademik Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu'nda 86 rektörün görev aldığını ve bunların yüzde 80'inin farklı ülkelerden rektörler olduğunu ifade etti.

Üniversiteler, Orta Doğu, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Ortadoğu'da yüksek öğrenimde 'rehber ülke' olduğunu söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın
Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi Sivasspor kupada Giresunspor'u son dakika golüyle eledi         
19:50
Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada         
18:02
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim         
17:38
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 20:10:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Ortadoğu'da yüksek öğrenimde "rehber ülke" olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei