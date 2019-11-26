Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) yönetimi Van'da

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Van'a eldi.



Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi, Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Anvar Ahmed ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, yönetim kurulu üyeliğine seçilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi'nin daveti üzerine Van'a geldiler. Bak Hele Bak Kahvaltı Salonunda gazetecilerle bir araya gelen konsey üyeleri, kurulun çalışmaları ve Van ziyareti ile ilgili açıklamada bulundular.



"29 ülkeden 100'e yakın rektör aktif görev alıyor"



Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyini 2010 yılında 7 kişi ile kurduklarını söyledi. Kuruluşundan hemen sonra şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu Kararıyla resmi gazetede yayımlanarak aktif hale getirildiğini ifade eden Azizoğlu, "10 yılda şuanda 29 ülkenin birçok üniversite üyemizdir. 100 rektörün aktif görev aldığı, aktif olmayanlarla birlikte katkı alan 500'ün üstünde üniversite şu anda bizden katkı alıyor. Üye olmayan yöneticilerimiz danışma kuruluna alınarak yönetim kurulu kararıyla, yönetim kuruluna en üst düzeyde aktif görev alabiliyor. Bizi mutlu eden dün aldığımız bir kararla genel sekreter yardımız, danışma kurulu üyemiz Şefik hocayı yönetim kurulu asıl üyeliğine almış olduk. Yani 29 ülkenin temsil edildiği akademik kurul, bilim kurulu, danışma kurulu, icra kurulunda 100'e yakın rektörün aktif görev aldığı bir uluslararası üst kurulda, yönetim kurulunda 11 rektör temsil ediliyor ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Profesör Doktor Şefik Tüfenkçi artık bu küresel kurulun en üst karar merciinde de görev almış oluyor. Van gibi, doğunun incisi kabul ettiğimiz turizm, ekonomik, sosyolojik ve kültürel alanlarda, akademik alanlarda, bu bölgeye lokomotif olabilecek bir kentte maalesef terörizmden dolayı, çeşitli etkenlerden dolayı hak ettiği yerde bulunmayan bir kentte umarım bizde akademik olarak bu kadar değerli bir hocayı, kıymetli bir çalışma arkadaşımızı üst kurulumuza alarak Van kentimize önemli akademik alanda, kültürel alanda katkılar sunacağımızı düşünüyoruz. Kurulumuzun katılımlarında, konferanslarında dünyanın çeşitli ülkesinden onlarca rektör katılıyor. Tek bir çalıştay, tek bir konferans bile yılda bir kez burada yapılırsa kurulumuzca, kentin üst düzey akademik sosyal, kültürel anlamda tanıtımına büyük katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.



"IUC'un amaçlarından bir tanesi de Türkiye'deki üniversiteler ile yurtdışındaki üniversiteleri bir araya getirebilmek"



IUC Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, "Van'daki misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle şunu söylemek istiyoruz. Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin amaçlarından bir tanesi de Türkiye'deki üniversiteler ile yurtdışındaki üniversiteleri bir araya getirebilmek. Bunu da aslında en üst düzeyde, en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz, rektörler arasında yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 29 ülkeden 100'e yakın, daha fazla üniversitemiz olmasına rağmen bunu çok daha da arttırmayı planlıyoruz. Gönül coğrafyamızda hakikaten çok güzel ilişkilerimiz var, ama bunu aynı zamanda Avrupa'da da uzak doğudaki üniversitelerle de yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki şu andaki teknoloji seviye malumunuz. Dolayısıyla yapmak istediğimiz bir çalışmalardan bir tanesi de özellikle uzaktan erişimli dersler açarak bu gönül coğrafyamıza ve diğer üniversitelerle beraber bu dersleri onlara iletebilmek, onların öğrencilerine faydalı olabilmek. Akabinde İnşallah bunu da başarabilirsek bir elektronik kütüphane gibi bir sistemin karabilirsek bunu da yine Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin üzerinden bu üniversitelerin hizmetine sunabilmek. Bu tür akademik çalışmaların ve faaliyetlerin üniversiteler arasındaki bağ çok daha güçlendirileceğine inanıyorum. Bu amaçla da açıkçası Ankara'dan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısını Muş'ta yaptık. Bu aslında bizim Türkiye'deki sadece büyükşehirler de değil, aynı zamanda Anadolu'daki tüm üniversitelere kapımızın açık olduğunu, buradaki bu üniversitelerimizin yurt dışında tanıtımını sağlayabilmek için bir vesile olacağını düşünüyoruz" dedi.



"Van YYÜ'de yaklaşık 300-400 Iraklı öğrencimiz var"



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne karşı çok büyük ilgisinin olduğunu ifade eden IUC Yönetim Kurulu Üyesi ve Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Anvar Ahmed, "Daha önce oradan gelen öğrencilere çok itibar edilmiyordu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çok olumlu etkisi yoktu. Ben rektör olduktan sonra hükümet kanadında ve milli eğitimle ilgili bütün çalışmaları ben yaptım ki Yüzüncü Yıl Üniversitesi'e aslında bir yol açtık Erbil'e. Payami Battal hoca bu çalışmanın nasıl yapıldığını en iyi bilenlerden birisidir. Yaklaşık 300-400 öğrencimiz şuan burada. Buradan mezun olan öğrencilerin orada iş bulmak sıkıntıları yok. En büyük referansları Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden diploma almış olmalarıdır. Kurumsal olarak iyi bir ittifağımız var. Yeni rektör ile de yarın o ittifağın yenilenmesine ve devamı yönünde de kendilerine teklifte bulunacağım" dedi.



"Avrupa Ortaçağ yaşarken, İslam dünyası bilime verdiği önemle belki de batının da şu anda kullandığı birçok buluşun öncüsü olmuştur"



IUC Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, "Bizim kadim geleneğimizde üniversite kültürü çok eskilere dayanıyor. Özellikle dünyanın içerisinde bulunduğu tartışma batı kültürünün gelişmişliğin sembolü olduğu söylendiği bir zamanda İslam coğrafyasını bir araya getiren bu değerli kurum ve onlara yol gösteren bu değerli kurum çok önemli. Çünkü gerçekten bizim medeniyetimize baktığımız zaman hepimizin bildiği Harran'da 2 bin yıl önce kurulan üniversiteden tutun da Bağdat'ın meşur kütüphanelerine kadar baktığımızda Avrupa Ortaçağ yaşarken, karanlığı yaşarken İslam dünyası bilime verdiği önemle belki de batının da şu anda kullandığı birçok buluşun öncüsü olmuştur. Bu bakımdan tekrar eski günlerine dönmesini sağlayacak bu birliğin kurumumuzun iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten yönetim kurulu olarak üst düzey insanlar var. Kurucu başkanımız başta olmak üzere yönetim kurulu başkanımız, üyelerimiz hepsi alanında hem akademik olarak hem de donanım olarak çok üst düzey insanlar. Beklentimiz şu. Gerçekten İslam coğrafyasında bir şahlanış bekliyor. Herkes Türkiyeyi özellikle bir lider olarak görüyor. Türkiye'nin bu liderliğinde eski günlerine, İslam kültürüne, eski günlerine dönmesini umut ediyoruz. Benim bütün beklentim yönetim kurulu olarak yapacağınız tüm işlerde ilk önce insanlığa daha sonra İslam coğrafyasına ve tabii ki ülkemize katkıda bulunmak. Burada maddi hiçbir beklenti olmadan çalışan tüm arkadaşlarımızın emeklilerine teşekkür ederek siz değerli basınımız ve biz burada ağırlayan başta olmak üzere şefik hocamız olmak üzere diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.



Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, "Vanlı bir akademisyen olarak hakikatten yürekten teşekkür ediyorum. Van, Anadolu'da önemli bir kadim kent. Van geçmişten bugüne kadar bakıldığında tarihi girişim içerisinde hakikaten çok büyük olaylara işlere imza atan bir kent. Ama şu bir gerçek ki üniversiteler lokomotiflik görevi görüyor, önderlik görevi görüyor. Bu nedenle üniversitelerin evrensel bakış açısı içerisinde Uluslararası Üniversiteler Konseyi olarak da bir misyonu üstlenip hakikaten ülkemize yerelde bölgeye ve Van'ımıza katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamda bakıldığında üniversitelerdeki sorunlar, üniversitede var olan bir takım diğer üniversitelerle ki ilişkiler. Van'ın özellikle sınır şehri olması nedeniyle yabancı uyruklu öğrencilerin ve buradaki eğitimle ilgili olan konularda güzel işler yapacağımıza güzel projeler üreteceğimize ben yürekten inanıyorum. Bu anlamda da çok güzel işlerin başarılması halinde hem ülkemize hem bölgemize katkılar sunacaktır. Bu anlamda ben başkanıma, değerli yönetim kurulu üyelerine benim bu olaya katılman da etkisi olan bütün büyüklerime yürekten saygılarımı sunuyorum. Ben de Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bir akademisyen olarak, bir Vanlı olarak her türlü desteği vereceğime, çalışacağıma ve inşallah da güzel şeyler üreteceğimize yürekten inanıyorum" dedi. - VAN